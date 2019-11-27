Белгородцу грозит десять лет тюрьмы за кражу дизтоплива на 4 млн рублей

Posted 27 ноября 2019, 15:01
Published 27 ноября 2019, 15:01
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Житель Старого Оскола работал в логистической компании Оренбурга. Спустя время его уволили, но топливную карту он не сдал и ещё год продолжил ею пользоваться.
Приобретённое дизельное топливо 41-летний мужчина по выгодной цене продавал водителям большегрузов на заправках Белгородской, Воронежской и Оренбургской областей. Схема работала до тех пор, пока в полицию не обратились представители службы безопасности логистической компании, чьей топливной картой пользовались.
В общей сложности оскольчанин успел похитить дизтоплива на 4 млн рублей.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Оскольчанину грозит до 10 лет тюрьмы, с него взяли подписку о невыезде, сообщили в УМВД России по Белгородской области.