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Posted 27 ноября 2019, 15:01

Published 27 ноября 2019, 15:01

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Белгородцу грозит десять лет тюрьмы за кражу дизтоплива на 4 млн рублей

Белгородцу грозит десять лет тюрьмы за кражу дизтоплива на 4 млн рублей

27 ноября 2019, 15:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кража
Похищенным горючим он предлагал выгодно заправиться водителям грузовиков.

Житель Старого Оскола работал в логистической компании Оренбурга. Спустя время его уволили, но топливную карту он не сдал и ещё год продолжил ею пользоваться.

Приобретённое дизельное топливо 41-летний мужчина по выгодной цене продавал водителям большегрузов на заправках Белгородской, Воронежской и Оренбургской областей. Схема работала до тех пор, пока в полицию не обратились представители службы безопасности логистической компании, чьей топливной картой пользовались.

В общей сложности оскольчанин успел похитить дизтоплива на 4 млн рублей.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Оскольчанину грозит до 10 лет тюрьмы, с него взяли подписку о невыезде, сообщили в УМВД России по Белгородской области.

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#Новости#Происшествия#Старый Оскол#Кража#Топливо#Дизель
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