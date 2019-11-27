Белгородская область оказалась в лидерах по «потребителям-экстремистам»

Posted 27 ноября 2019, 07:48
Published 27 ноября 2019, 07:48
Modified 20 августа 2024, 01:44
Updated 20 августа 2024, 01:44
В последнее время потребители стали активнее обращаться к бизнесу с претензиями. Причина не столько в некачественных товарах и услугах, сколько в желании недобросовестных клиентов нажиться на предпринимателях.
Так, в случае проигрыша в суде производителю придётся вернуть покупателю деньги, выплатить пеню в размере 1 % от стоимости товара за каждый день просрочки добровольного исполнения требований, 50 % штрафа от присуждаемой судом суммы. Кроме этого, ему грозит оплата судебных издержек, пишет РБК.
В регионах-лидерах по количеству подобных исков оказалась Белгородская область — здесь производители и импортёры чаще сталкиваются с «потребительским экстремизмом», чем в остальных субъектах РФ. Компанию региону составляют Краснодарский край, Самарская и Саратовская области, а также Татарстан.
К примеру, в южном регионе количество исков вдвое превышает показатели по Москве. В Казани объёмы больше в семь раз, а в Тольятти — в 59 раз, о чём свидетельствует статистика, взятая с сайтов судов общей юрисдикции. При этом суды при рассмотрении потребительского спора зачастую принимают сторону покупателей, считая их слабой стороной, несмотря на очевидную недобросовестность.