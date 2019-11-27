Белгородская область оказалась в лидерах по «потребителям-экстремистам»

К примеру, в южном регионе количество исков вдвое превышает показатели по Москве. В Казани объёмы больше в семь раз, а в Тольятти — в 59 раз, о чём свидетельствует статистика, взятая с сайтов судов общей юрисдикции. При этом суды при рассмотрении потребительского спора зачастую принимают сторону покупателей, считая их слабой стороной, несмотря на очевидную недобросовестность.