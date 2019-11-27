bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2019, 07:48

Published 27 ноября 2019, 07:48

Modified 20 августа 2024, 01:44

Updated 20 августа 2024, 01:44

Белгородская область оказалась в лидерах по «потребителям-экстремистам»

Белгородская область оказалась в лидерах по «потребителям-экстремистам»

27 ноября 2019, 07:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Речь идёт о тех, кто использует закон в корыстных целях.

В последнее время потребители стали активнее обращаться к бизнесу с претензиями. Причина не столько в некачественных товарах и услугах, сколько в желании недобросовестных клиентов нажиться на предпринимателях.

Так, в случае проигрыша в суде производителю придётся вернуть покупателю деньги, выплатить пеню в размере 1 % от стоимости товара за каждый день просрочки добровольного исполнения требований, 50 % штрафа от присуждаемой судом суммы. Кроме этого, ему грозит оплата судебных издержек, пишет РБК.

В регионах-лидерах по количеству подобных исков оказалась Белгородская область — здесь производители и импортёры чаще сталкиваются с «потребительским экстремизмом», чем в остальных субъектах РФ. Компанию региону составляют Краснодарский край, Самарская и Саратовская области, а также Татарстан.

К примеру, в южном регионе количество исков вдвое превышает показатели по Москве. В Казани объёмы больше в семь раз, а в Тольятти — в 59 раз, о чём свидетельствует статистика, взятая с сайтов судов общей юрисдикции. При этом суды при рассмотрении потребительского спора зачастую принимают сторону покупателей, считая их слабой стороной, несмотря на очевидную недобросовестность.

Материалы по теме
Продавец сельского магазина оштрафована на 250 тысяч рублей за взятку полицейскомуХозяйку белгородского магазина оштрафовали на 300 тысяч рублей за попытку дать взяткуВ Белгородской области магазин оштрафовали за высокие цены на продукты
#Новости#Общество#Суды#Жалобы#Продавцы#Покупатели - экстремисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика