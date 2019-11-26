Зал бокса «Буревестник» открылся в Белгороде после капремонта

Занимаюсь боксом более трёх лет. Раньше я был в другом клубе, но перешёл сюда в августе. В «Буревестнике» очень хорошие тренеры. Сейчас у меня третий разряд по боксу, но я хочу постараться стать хотя бы чемпионом мира. Хоть это и мечты, но я постараюсь их исполнить.Кирилл, 14 лет