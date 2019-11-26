Зал бокса «Буревестник» открылся в Белгороде после капремонта

Тренер спортсмена Владимир Симонов тоже работал в «Буревестнике».
В комнате, где сейчас располагается тренажёрный зал, было общество кролиководов, а в дальних комнатах была мастерская по ремонту телевизоров, приёмников, магнитофонов. Вскоре помещение стало только нашим и только для бокса, начались масштабные ремонтные работы. Весной 1987 года ремонт был завершён.Сергей Кабатов, мастер спорта СССР, тренер по боксу
В «Буревестнике» ремонта не было с момента его открытия, то есть 33 года. В зале бокса занимались олимпийские чемпионы, но зал за годы своей работы пришёл в плачевное состояние.
На данный момент молодёжь – это треть населения области. Мы рады, что залы, которые открываем, находятся в шаговой доступности и расположены внутри жилых кварталов, школ и микрорайонов. Пусть в этих залах растут новые олимпийские чемпионы, которые будут защищать честь и достоинство Белгородской области.Наталия Полуянова, председатель Белгородской областной Думы
Красную ленту перерезали бронзовый призёр Олимпийских игр – 2016 по боксу Виталий Дунайцев, чемпион по версии WBO Inter-Continental в 1-м тяжёлом весе Евгений Тищенко, начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области, мастер спорта по художественной гимнастике Наталья Жигалова и председатель Белгородской областной Думы Наталия Полуянова.
Я здесь занимался с 2013 по 2016 год. Ребятам хочется пожелать успехов и побед. Ведь именно в таких залах рождаются чемпионы. Он поменялся только внешне, атмосфера осталась. В этот «Буревестник» приятно заходить.Евгений Тищенко, чемпион по версии WBO Inter-Continental в 1-м тяжёлом весе, российский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях, заслуженный мастер спорта России
В зале бокса «Буревестник» были сделаны стены, потолок с шумоизоляцией, так как зал находится в подвале жилого дома, свет, мягкий пол, который необходим спортсменам.
На сегодня более 50 детей занимаются в «Буревестнике», многие из них приезжают на тренировки из пригорода. Сами педагоги говорят, что секрет этого – хороший тренерский штаб. У двоих из ребят уже есть звание действующих мастеров спорта.
Занимаюсь боксом более трёх лет. Раньше я был в другом клубе, но перешёл сюда в августе. В «Буревестнике» очень хорошие тренеры. Сейчас у меня третий разряд по боксу, но я хочу постараться стать хотя бы чемпионом мира. Хоть это и мечты, но я постараюсь их исполнить.Кирилл, 14 лет