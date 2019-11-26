В Старом Осколе руководитель пожарного отряда «закупил» форму у фирмы родственницы

С февраля по сентябрь 2019 года он заключил между возглавляемым им подразделением ФПС и фактически управляемой им фирмой 26 договоров поставки спецодежды. Из федерального бюджета на счета организации перечислили 2,5 миллиона рублей. Но обязательства по договору исполнены не были.