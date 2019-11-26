В Старом Осколе руководитель пожарного отряда «закупил» форму у фирмы родственницы

Подозреваемый был начальником 3-го договорного отряда федеральной противопожарной службы. Как считают следователи, с октября 2015 по 2019 годы мужчина участвовал в управлении коммерческой фирмы, директором и учредителем которой была его родственница.
С февраля по сентябрь 2019 года он заключил между возглавляемым им подразделением ФПС и фактически управляемой им фирмой 26 договоров поставки спецодежды. Из федерального бюджета на счета организации перечислили 2,5 миллиона рублей. Но обязательства по договору исполнены не были.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Белгородской области вместе с Главным управлением собственной безопасности МЧС России. Подозреваемого уволили со службы. В отношении него возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса.
Сейчас проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.