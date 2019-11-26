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Posted 26 ноября 2019, 08:59

Published 26 ноября 2019, 08:59

Modified 20 августа 2024, 01:44

Updated 20 августа 2024, 01:44

Проводника сняли с поезда в Белгороде за кражу денег

Проводника сняли с поезда в Белгороде за кражу денег

26 ноября 2019, 08:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кража
Преступление 55-летний мужчина совершил на станции Орёл.

С заявлением в полицию города обратился владелец портмоне. По его словам, сумку с деньгами, водительскими правами и банковскими картами он оставил у кассы ж/д вокзала. В процессе расследования полицейские обратились к коллегам из Белгорода за помощью.

Вором оказался проводник поезда Москва — Кривой Рог, у которого во время личного досмотра нашли 5,7 тыс. рублей — именно ту сумму, которая находилась в портмоне. По словам задержанного, он увидел оставленную вещь на стойке кассы, забрал деньги и выбросил портмоне вместе с картами и правами.

В пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте сообщили, что злоумышленник раскаялся в преступлении. Для дальнейшего расследования его передали сотрудникам полиции линейного отдела МВД на станции Орёл.

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#Новости#Общество#Поезд#Кража#Новости Белгорода#Орёл
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