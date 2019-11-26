Проводника сняли с поезда в Белгороде за кражу денег

Вором оказался проводник поезда Москва — Кривой Рог, у которого во время личного досмотра нашли 5,7 тыс. рублей — именно ту сумму, которая находилась в портмоне. По словам задержанного, он увидел оставленную вещь на стойке кассы, забрал деньги и выбросил портмоне вместе с картами и правами.