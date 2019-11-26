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Posted 26 ноября 2019, 11:35

Published 26 ноября 2019, 11:35

Modified 1 декабря 2024, 08:46

Updated 1 декабря 2024, 08:46

Более 31 тысячи льготников Белгорода перешли на безналичную оплату проезда

Более 31 тысячи льготников Белгорода перешли на безналичную оплату проезда

26 ноября 2019, 11:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Стоимость по льготе будет списываться с карты, если её зарегистрировать в автоматизированной системе учёта проезда.

Заявления о переходе на электронный ЕСПБ принимают в МФЦ на проспекте Славы и в Центре социальных выплат на ул. Князя Трубецкого, 62, напомнили в администрации Белгорода.

В заявлении нужно указать паспортные данные и номер банковской карты. После карту внесут в автоматизированную систему учёта проезда.

Количество поездок будет таким же, как и по талонам – 18. Для инвалидов I группы, которым требуется сопровождение, и для родителей детей-инвалидов льготных поездок предусмотрено в два раза больше.

Если лимит выбран, с карты будет списываться 20 рублей и соответствующий тариф за городом. Неиспользованные поездки переносятся на следующий месяц.

Бумажные талоны действительны до конца 2019 года.

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