Более 31 тысячи льготников Белгорода перешли на безналичную оплату проезда

Posted 26 ноября 2019, 11:35
Published 26 ноября 2019, 11:35
Modified 1 декабря 2024, 08:46
Updated 1 декабря 2024, 08:46
Заявления о переходе на электронный ЕСПБ принимают в МФЦ на проспекте Славы и в Центре социальных выплат на ул. Князя Трубецкого, 62, напомнили в администрации Белгорода.
В заявлении нужно указать паспортные данные и номер банковской карты. После карту внесут в автоматизированную систему учёта проезда.
Количество поездок будет таким же, как и по талонам – 18. Для инвалидов I группы, которым требуется сопровождение, и для родителей детей-инвалидов льготных поездок предусмотрено в два раза больше.
Если лимит выбран, с карты будет списываться 20 рублей и соответствующий тариф за городом. Неиспользованные поездки переносятся на следующий месяц.
Бумажные талоны действительны до конца 2019 года.