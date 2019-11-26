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Posted 26 ноября 2019, 13:08

Published 26 ноября 2019, 13:08

Modified 1 декабря 2024, 07:23

Updated 1 декабря 2024, 07:23

Белгородцы платят за услуги ЖКХ на 17,5 % больше, чем в прошлом году

Белгородцы платят за услуги ЖКХ на 17,5 % больше, чем в прошлом году

26 ноября 2019, 13:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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В Сбербанке подсчитали, что в среднем по России траты выросли на 3 %.

Российская семья в среднем платит 9 % своих доходов на оплату ЖКХ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Сбербанка.

В то же время в некоторых регионах платежи растут быстрее среднего показателя по стране. Особенно выделились Белгородская и Кировская области, где траты выросли на 17,5 % и 15,6 % соответственно по сравнению с 2018 годом.

По оценке аналитиков, это может быть связано с реформой системы утилизации бытовых отходов и с изменением методологии учёта электроэнергии.

В шести регионах сумма оплаты немного снизилась: в Ульяновской области, Мордовии, Магаданской и Псковской областях, на Камчатке и на Алтае.

Если брать процент доходов, который люди тратят на услуги ЖКХ, то наибольший он в Рязанской области — 13,1 %. Далее идут Чукотский АО — 12,7 %, Еврейский АО и Камчатский край — по 12,6 %.

В третьем квартале дешевле всего услуги ЖКХ обходились жителям Тамбовской области и Чувашии (1,7 тыс. рублей), а также Калмыкии (1,8 тыс. рублей).

В среднем по стране расходы составили 3 826 рублей, что на 3 % выше, чем в 2018 году. В оценку стоимости включены затраты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепло и капитальный ремонт.

В то же время в рейтинге РИА «Новости» Белгородская область в сентябре заняла 24-е место по тратам на ЖКХ. На тот месяц жители региона отдавали на это 8,8 % своего дохода, или 3 829 рублей. По данным рейтинга рост таких трат в регионе за год составил 0,6 %.

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#Новости#Экономика#Рейтинг#Рост#Жилищно-коммунальные услуги#Оплата ЖКХ
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