Белгородцы платят за услуги ЖКХ на 17,5 % больше, чем в прошлом году

Posted 26 ноября 2019, 13:08
Published 26 ноября 2019, 13:08
Modified 1 декабря 2024, 07:23
Updated 1 декабря 2024, 07:23
Российская семья в среднем платит 9 % своих доходов на оплату ЖКХ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Сбербанка.
В то же время в некоторых регионах платежи растут быстрее среднего показателя по стране. Особенно выделились Белгородская и Кировская области, где траты выросли на 17,5 % и 15,6 % соответственно по сравнению с 2018 годом.
По оценке аналитиков, это может быть связано с реформой системы утилизации бытовых отходов и с изменением методологии учёта электроэнергии.
В шести регионах сумма оплаты немного снизилась: в Ульяновской области, Мордовии, Магаданской и Псковской областях, на Камчатке и на Алтае.
Если брать процент доходов, который люди тратят на услуги ЖКХ, то наибольший он в Рязанской области — 13,1 %. Далее идут Чукотский АО — 12,7 %, Еврейский АО и Камчатский край — по 12,6 %.
В третьем квартале дешевле всего услуги ЖКХ обходились жителям Тамбовской области и Чувашии (1,7 тыс. рублей), а также Калмыкии (1,8 тыс. рублей).
В среднем по стране расходы составили 3 826 рублей, что на 3 % выше, чем в 2018 году. В оценку стоимости включены затраты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепло и капитальный ремонт.
В то же время в рейтинге РИА «Новости» Белгородская область в сентябре заняла 24-е место по тратам на ЖКХ. На тот месяц жители региона отдавали на это 8,8 % своего дохода, или 3 829 рублей. По данным рейтинга рост таких трат в регионе за год составил 0,6 %.