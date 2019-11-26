Белгородцы платят за услуги ЖКХ на 17,5 % больше, чем в прошлом году

В то же время в рейтинге РИА «Новости» Белгородская область в сентябре заняла 24-е место по тратам на ЖКХ. На тот месяц жители региона отдавали на это 8,8 % своего дохода, или 3 829 рублей. По данным рейтинга рост таких трат в регионе за год составил 0,6 %.