bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2019, 09:53

Published 26 ноября 2019, 09:53

Modified 20 августа 2024, 04:30

Updated 20 августа 2024, 04:30

Белгородских водителей защитят от снежных заносов специальными щитами

Белгородских водителей защитят от снежных заносов специальными щитами

26 ноября 2019, 09:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В регионе продолжается подготовка к зимнему сезону.

Всего планируется изготовить и установить 172 км снегозадерживающих щитов и сеток, которые должны защитить дороги Белгородской области от снега. В правительстве региона считают этот способ борьбы с заносами недорогим и эффективным.

Помимо этого, в очистке трасс зимой задействуют 636 единиц техники: автогрейдеры, тракторы, погрузчики, роторные снегоочистители, комбинированные дорожные машины. В текущем году подрядчики закупили 26 единиц техники, а в 2020-м планируют пополнить парк ещё на 32 машины.

Для противогололёдной обработки дорог должны заготовить 41,3 тыс. тонн соли и 127,3 тыс. тонн песко-соляной смеси. В случае неблагоприятного прогноза погоды техника будет выходить по адресам дежурств, при ухудшении дорожной обстановки – сразу приступать к обработке трассы или её очистке. Круглосуточное дежурство позволит оперативно реагировать на ситуацию и обеспечивать безопасность движения.

Напомним, согласно распоряжению губернатора, снег на важных дорогах региона должны убирать в течение четырёх - шести часов.

Материалы по теме
Машины, мешающие уборке снега, эвакуируют с остановок БелгородаК уборке снега предстоящей зимой в Белгороде привлекут подрядчиковМэрия Белгорода набирает работников для уборки снега
#Новости#Город#Спецтехника#Уборка снега#Песко-соляная смесь#Снежные заносы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика