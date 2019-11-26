Белгородских водителей защитят от снежных заносов специальными щитами

Posted 26 ноября 2019, 09:53
Published 26 ноября 2019, 09:53
Modified 20 августа 2024, 04:30
Updated 20 августа 2024, 04:30
Всего планируется изготовить и установить 172 км снегозадерживающих щитов и сеток, которые должны защитить дороги Белгородской области от снега. В правительстве региона считают этот способ борьбы с заносами недорогим и эффективным.
Помимо этого, в очистке трасс зимой задействуют 636 единиц техники: автогрейдеры, тракторы, погрузчики, роторные снегоочистители, комбинированные дорожные машины. В текущем году подрядчики закупили 26 единиц техники, а в 2020-м планируют пополнить парк ещё на 32 машины.
Для противогололёдной обработки дорог должны заготовить 41,3 тыс. тонн соли и 127,3 тыс. тонн песко-соляной смеси. В случае неблагоприятного прогноза погоды техника будет выходить по адресам дежурств, при ухудшении дорожной обстановки – сразу приступать к обработке трассы или её очистке. Круглосуточное дежурство позволит оперативно реагировать на ситуацию и обеспечивать безопасность движения.
Напомним, согласно распоряжению губернатора, снег на важных дорогах региона должны убирать в течение четырёх - шести часов.