Белгородских водителей защитят от снежных заносов специальными щитами

Для противогололёдной обработки дорог должны заготовить 41,3 тыс. тонн соли и 127,3 тыс. тонн песко-соляной смеси. В случае неблагоприятного прогноза погоды техника будет выходить по адресам дежурств, при ухудшении дорожной обстановки – сразу приступать к обработке трассы или её очистке. Круглосуточное дежурство позволит оперативно реагировать на ситуацию и обеспечивать безопасность движения.