Судебный пристав в Белгородской области обманула 47 должников на 1,3 млн рублей

Posted 25 ноября 2019, 15:03
Published 25 ноября 2019, 15:03
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Женщина работала судебным приставом — исполнителем в Борисовском районном отделении регионального УФССП. С февраля 2016 по октябрь 2018 года они принимала деньги у должников и их представителей. Но переводить их на депозит службы приставов не спешила, а присваивала деньги себе.
За два с половиной года такой «работы» она обманула 47 должников на общую сумму в 1,3 млн рублей.
25 ноября суд назначил подсудимой три с половиной года в колонии общего режима, а также на два года запретил занимать должности на государственной службе за мошенничество по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса.
Но отбывать наказание женщина пока не будет, поскольку находится в положении, сообщили в прокуратуре Белгородской области.