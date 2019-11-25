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Posted 25 ноября 2019, 15:03

Published 25 ноября 2019, 15:03

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Судебный пристав в Белгородской области обманула 47 должников на 1,3 млн рублей

Судебный пристав в Белгородской области обманула 47 должников на 1,3 млн рублей

25 ноября 2019, 15:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
За это женщина проведёт три с половиной года в колонии строгого режима после того, как родит ребёнка.

Женщина работала судебным приставом — исполнителем в Борисовском районном отделении регионального УФССП. С февраля 2016 по октябрь 2018 года они принимала деньги у должников и их представителей. Но переводить их на депозит службы приставов не спешила, а присваивала деньги себе.

За два с половиной года такой «работы» она обманула 47 должников на общую сумму в 1,3 млн рублей.

25 ноября суд назначил подсудимой три с половиной года в колонии общего режима, а также на два года запретил занимать должности на государственной службе за мошенничество по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса.

Но отбывать наказание женщина пока не будет, поскольку находится в положении, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

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