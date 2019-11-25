Судебный пристав в Белгородской области обманула 47 должников на 1,3 млн рублей

Женщина работала судебным приставом — исполнителем в Борисовском районном отделении регионального УФССП. С февраля 2016 по октябрь 2018 года они принимала деньги у должников и их представителей. Но переводить их на депозит службы приставов не спешила, а присваивала деньги себе.