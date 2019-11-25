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Posted 25 ноября 2019, 03:30

Published 25 ноября 2019, 03:30

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Староосколец семь раз за три месяца обокрал школу и детский сад

Староосколец семь раз за три месяца обокрал школу и детский сад

25 ноября 2019, 03:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школа
Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам в колонии строгого режима.

С июля по сентябрь 2019 года староосколец семь раз пробирался в помещения детского сада и школы и выносил оттуда вещи. Две «ходки» вора квалифицировали как причинившие значительный ущерб потерпевшим.

Мужчину задержали и заключили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело. Оказалось, что он только в августе 2018 года вышел из тюрьмы и был не раз судим. Рецидивист свою вину признал, в содеянном раскаялся, сообщил подробности преступлений и где можно найти украденное имущество.

Отягчающим обстоятельством стало то, что у подсудимого имеется пять неснятых и непогашенных судимостей за тяжкие и средней тяжести преступления.

Городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два с половиной года с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Новости#Общество#Школа#Суд#Криминал#Новости Старого Оскола#Детский сад
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