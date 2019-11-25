Староосколец семь раз за три месяца обокрал школу и детский сад

Posted 25 ноября 2019, 03:30
Published 25 ноября 2019, 03:30
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
С июля по сентябрь 2019 года староосколец семь раз пробирался в помещения детского сада и школы и выносил оттуда вещи. Две «ходки» вора квалифицировали как причинившие значительный ущерб потерпевшим.
Мужчину задержали и заключили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело. Оказалось, что он только в августе 2018 года вышел из тюрьмы и был не раз судим. Рецидивист свою вину признал, в содеянном раскаялся, сообщил подробности преступлений и где можно найти украденное имущество.
Отягчающим обстоятельством стало то, что у подсудимого имеется пять неснятых и непогашенных судимостей за тяжкие и средней тяжести преступления.
Городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два с половиной года с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.