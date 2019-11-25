Староосколец семь раз за три месяца обокрал школу и детский сад

Мужчину задержали и заключили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело. Оказалось, что он только в августе 2018 года вышел из тюрьмы и был не раз судим. Рецидивист свою вину признал, в содеянном раскаялся, сообщил подробности преступлений и где можно найти украденное имущество.