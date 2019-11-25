Снег на важных дорогах Белгородской области должны убирать за шесть часов

Об исполнении распоряжения ответственные должны отчитаться к 14 мая 2020 года. В документе перечислены 109 участков регионального и межмуниципального значения – их должны приводить в порядок в первую очередь. В зависимости от участка службам даётся от четырёх до шести часов на уборку снега и устранения наледи, а помощь в организации работ при необходимости им будут оказывать сотрудники регионального УМВД.