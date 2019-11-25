Снег на важных дорогах Белгородской области должны убирать за шесть часов

Posted 25 ноября 2019, 11:21
Published 25 ноября 2019, 11:21
Modified 20 августа 2024, 01:44
Updated 20 августа 2024, 01:44
Об исполнении распоряжения ответственные должны отчитаться к 14 мая 2020 года. В документе перечислены 109 участков регионального и межмуниципального значения – их должны приводить в порядок в первую очередь. В зависимости от участка службам даётся от четырёх до шести часов на уборку снега и устранения наледи, а помощь в организации работ при необходимости им будут оказывать сотрудники регионального УМВД.
Общая протяжённость указанных в распоряжении дорог превышает 255 км. В их числе самые важные участки, связывающие крупные населённые пункты региона. Полный перечень трасс приведён в документе.
Дороги, не попавшие в список, службам разрешено не чистить до асфальта – там допускается снежный накат при условии соблюдения необходимых требований. К настоящему времени в области уже должны были подготовить дорожные знаки, информирующие о метеоусловиях, выполнить контрольный ямочный ремонт, произвести осмотр мостов и труб с устранением дефектов, а также разработать и согласовать с региональным транспортным управлением графики производства работ по зимнему содержанию дорожной сети.