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Posted 25 ноября 2019, 11:21

Published 25 ноября 2019, 11:21

Modified 20 августа 2024, 01:44

Updated 20 августа 2024, 01:44

Снег на важных дорогах Белгородской области должны убирать за шесть часов

Снег на важных дорогах Белгородской области должны убирать за шесть часов

25 ноября 2019, 11:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
Евгений Савченко подписал распоряжение о подготовке автомобильных дорог общего пользования к эксплуатации в осенне-зимний период.

Об исполнении распоряжения ответственные должны отчитаться к 14 мая 2020 года. В документе перечислены 109 участков регионального и межмуниципального значения – их должны приводить в порядок в первую очередь. В зависимости от участка службам даётся от четырёх до шести часов на уборку снега и устранения наледи, а помощь в организации работ при необходимости им будут оказывать сотрудники регионального УМВД.

Общая протяжённость указанных в распоряжении дорог превышает 255 км. В их числе самые важные участки, связывающие крупные населённые пункты региона. Полный перечень трасс приведён в документе.

Дороги, не попавшие в список, службам разрешено не чистить до асфальта – там допускается снежный накат при условии соблюдения необходимых требований. К настоящему времени в области уже должны были подготовить дорожные знаки, информирующие о метеоусловиях, выполнить контрольный ямочный ремонт, произвести осмотр мостов и труб с устранением дефектов, а также разработать и согласовать с региональным транспортным управлением графики производства работ по зимнему содержанию дорожной сети.

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#Новости#Город#Евгений Савченко#Губернатор белгородской области#Дороги#Распоряжение#Осенне-зимний период#Уборка снега
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