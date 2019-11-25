Размер депозита в Белгородской области не дотянул до среднего по России

Posted 25 ноября 2019, 09:33
Published 25 ноября 2019, 09:33
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Эксперты РИА «Новости» подсчитали размер среднего депозита россиян и составили рейтинг по субъектам страны. Белгородская область в нём заняла 24-ю строчку: объём депозитов на душу населения на 1 октября составил 148,4 тыс. рублей, а прирост вкладов за три года — 21,4 %.
Выше показатель только в Воронежской области — 155 тыс. Это позволило региону занять 21-е место в рейтинге. На 35-й строчке разместилась Липецкая область — 127,5 тыс. рублей, на 49-й — Курская (109,5 тыс.), а десятью позициями ниже — Тамбовская область (97,7 тыс.).
При этом средний показатель по стране составил 200,8 тыс. рублей. Самые высокие результаты — в Москве (822 тыс.) и Петербурге (420,6 тыс.), что объясняется высоким уровнем зарплат и доходов в этих городах. Кроме того, именно там живут и держат сбережения богатые люди, которые зарабатывают своё состояние в регионах.
Последние строчки рейтинга заняли Дагестан (22,1 тыс. рублей), Ингушетия (9,1 тыс.) и Чечня (8,5 тыс.). Результат эксперты объясняют низким уровнем доходов в южных республиках.