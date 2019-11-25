Размер депозита в Белгородской области не дотянул до среднего по России

При этом средний показатель по стране составил 200,8 тыс. рублей. Самые высокие результаты — в Москве (822 тыс.) и Петербурге (420,6 тыс.), что объясняется высоким уровнем зарплат и доходов в этих городах. Кроме того, именно там живут и держат сбережения богатые люди, которые зарабатывают своё состояние в регионах.