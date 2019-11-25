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Posted 25 ноября 2019, 09:00

Published 25 ноября 2019, 09:00

Modified 20 августа 2024, 04:39

Updated 20 августа 2024, 04:39

На новом участке Белгородского Арбата установят распознающую номера видеокамеру

На новом участке Белгородского Арбата установят распознающую номера видеокамеру

25 ноября 2019, 09:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Благоустройство
Камера будет отслеживать нарушения правил дорожного движения на этом участке.

В Белгороде на участке улицы 50-летия Белгородской области от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара установят программно-аппаратный комплекс для фото- и видеофиксации стоянки и остановки автомобилей.

Камера будет отслеживать соблюдение правил проезда, парковки и остановки на участке. По техническому описанию в контрактной документации, вероятность распознавания номеров должна составлять минимум 90 %. Угол обзора камеры составит от 0° до 360°. Информация будет храниться 90 дней.

Начальная цена контракта – 900 639 рублей.

Напомним, только за две недели октября видеокамеры на пешеходных переходах в Белгороде помогли оштрафовать 250 водителей. На перекрёстках областного центра в 2020 году установят тысячу камер.

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