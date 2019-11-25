На новом участке Белгородского Арбата установят распознающую номера видеокамеру

Камера будет отслеживать соблюдение правил проезда, парковки и остановки на участке. По техническому описанию в контрактной документации, вероятность распознавания номеров должна составлять минимум 90 %. Угол обзора камеры составит от 0° до 360°. Информация будет храниться 90 дней.