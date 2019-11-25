На новом участке Белгородского Арбата установят распознающую номера видеокамеру

Posted 25 ноября 2019, 09:00
Published 25 ноября 2019, 09:00
Modified 20 августа 2024, 04:39
Updated 20 августа 2024, 04:39
В Белгороде на участке улицы 50-летия Белгородской области от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара установят программно-аппаратный комплекс для фото- и видеофиксации стоянки и остановки автомобилей.
Камера будет отслеживать соблюдение правил проезда, парковки и остановки на участке. По техническому описанию в контрактной документации, вероятность распознавания номеров должна составлять минимум 90 %. Угол обзора камеры составит от 0° до 360°. Информация будет храниться 90 дней.
Начальная цена контракта – 900 639 рублей.
Напомним, только за две недели октября видеокамеры на пешеходных переходах в Белгороде помогли оштрафовать 250 водителей. На перекрёстках областного центра в 2020 году установят тысячу камер.