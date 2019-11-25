Белгородцы имеют более 3 тыс. легковушек с мощностью двигателя свыше 250 л. с.

Двигатели от 200 до 250 л. с. имеют 8 532 легковушки белгородцев. Это всего 1,8 % — показатель ровно в два раза ниже общероссийского. Наконец, 3 170 машин (0,69 %) имеют мощность свыше 250 л. с. Здесь жители Белгородской области тоже «отстают» от средних данных по России, где на этот сегмент приходится каждый пятидесятый автомобиль.