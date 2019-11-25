Белгородцы имеют более 3 тыс. легковушек с мощностью двигателя свыше 250 л. с.

Posted 25 ноября 2019, 12:58
Published 25 ноября 2019, 12:58
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
В России в 2018 году насчитали более 40,5 млн легковых автомобилей. Среди них на Белгородскую область приходится 454 604 авто, или 1,1 %.
Больше половины (53,6 %) белгородских легковушек — с мощностью двигателя до 100 л. с. В среднем по стране доля таких авто меньше — 46,2 %.
Авто с двигателями от 100 до 150 лошадиных сил занимают сегмент в 38,3%. Машин мощностью 150–200 л. с. в регионе зарегистрировано 25 137, или 5,5 %. Это меньше, чем в России, где таких автомобилей 8,4 % от всего легкового автопарка.
Двигатели от 200 до 250 л. с. имеют 8 532 легковушки белгородцев. Это всего 1,8 % — показатель ровно в два раза ниже общероссийского. Наконец, 3 170 машин (0,69 %) имеют мощность свыше 250 л. с. Здесь жители Белгородской области тоже «отстают» от средних данных по России, где на этот сегмент приходится каждый пятидесятый автомобиль.
По данным FinExpertiza, средний транспортный налог в Белгородской области по итогам 2018 года вырос на 2,33 % и составил 2 388 рублей 54 копейки. По темпам роста в лидерах оказалась Курская область, где налог вырос на 45,1 % до 3133,21 рубля.
Белгородская область по итогам 2018 года должна получить 1 млрд 85 млн 842 тыс. рублей транспортного налога. Из них большую часть — 399,5 млн рублей — внесут владельцы автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 л. с.