Арест иномарки заставил белгородку погасить многотысячный долг

Posted 25 ноября 2019, 09:21
Published 25 ноября 2019, 09:21
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Поскольку в установленный срок долг женщина не вернула, суд обязал её выплатить сумму по договору займа с процентами на общую сумму 386 тыс. рублей. Исполнять решение жительница областного центра не спешила, объясняя это отсутствием денег.
Однако пристав-исполнитель выяснил, что у должницы есть автомобиль Kia Ceed 2014 года выпуска. Сначала в отношении транспорта вынесли запрет на совершение регистрационных действий, а когда и это не сработало – арестовали.
В управлении ФССП по Белгородской области отметили, что женщина нашла возможность рассчитаться с долгом только после данной меры. Деньги уже перечислены взыскателю, производство окончено фактическим исполнением.