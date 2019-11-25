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Posted 25 ноября 2019, 09:21

Published 25 ноября 2019, 09:21

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Арест иномарки заставил белгородку погасить многотысячный долг

Арест иномарки заставил белгородку погасить многотысячный долг

25 ноября 2019, 09:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Деньги жительница Белгорода заняла у знакомого на ремонт квартиры.

Поскольку в установленный срок долг женщина не вернула, суд обязал её выплатить сумму по договору займа с процентами на общую сумму 386 тыс. рублей. Исполнять решение жительница областного центра не спешила, объясняя это отсутствием денег.

Однако пристав-исполнитель выяснил, что у должницы есть автомобиль Kia Ceed 2014 года выпуска. Сначала в отношении транспорта вынесли запрет на совершение регистрационных действий, а когда и это не сработало – арестовали.

В управлении ФССП по Белгородской области отметили, что женщина нашла возможность рассчитаться с долгом только после данной меры. Деньги уже перечислены взыскателю, производство окончено фактическим исполнением.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Долг#Иномарка#Арест имущества
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