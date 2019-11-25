«Агро-Белогорье» вышло из состава владельцев завода «ЗМС-Технолоджи»

ООО «ЗМС-Технолоджи» зарегистрировано в декабре 2015 года. Основной вид деятельности – обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Открыли завод в апреле 2017 года. По итогам 2018 года компания отчиталась о выручке в 230 млн 972 тыс. рублей и чистом убытке в 37,3 млн рублей.