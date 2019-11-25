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Posted 25 ноября 2019, 07:30

Published 25 ноября 2019, 07:30

Modified 1 декабря 2024, 08:44

Updated 1 декабря 2024, 08:44

«Агро-Белогорье» вышло из состава владельцев завода «ЗМС-Технолоджи»

«Агро-Белогорье» вышло из состава владельцев завода «ЗМС-Технолоджи»

25 ноября 2019, 07:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Зоопарк
Больше половины доли в уставном капитале завода в Белгородском районе перешли ООО «Сады Белогорья» Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой.

Группа компаний «Агро-Белогорье» больше не является главным собственником завода «ЗМС-Технолоджи» в посёлке Разумное. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», вся доля в 51 % перешла ООО «Сады Белогорья», которым пополам владеют депутат областной Думы и бенефициар «Агро-Белогорья» Владимир Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва.

Совладельцами завода остались немецкие компании «МСВ ГМБХ» (25 %) и «АБ АГРАРТЕХНИШЕ ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ» (24 %).

ООО «ЗМС-Технолоджи» зарегистрировано в декабре 2015 года. Основной вид деятельности – обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Открыли завод в апреле 2017 года. По итогам 2018 года компания отчиталась о выручке в 230 млн 972 тыс. рублей и чистом убытке в 37,3 млн рублей.

Напомним, в октябре Владимир Зотов вывел из структуры «Агро-Белогорья» Грайворонскую молочную компанию. Её владельцем стали как раз «Сады Белогорья».

Это не первые изменения в структурах Зотова. Ранее ООО «Каскад» стало владельцем аэропорта Белгород и ООО «Мастерфест», в собственность которого, в свою очередь, перешли зоопарк, динопарк и аквапарк. Ранее владельцем всех компаний значилась ГК «Агро-Белогорье».

В сентябре Владимир Зотов учредил две компании — ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера», а в октябре стал совладельцем ООО «Белгородский электромеханический завод».

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