«Агро-Белогорье» вышло из состава владельцев завода «ЗМС-Технолоджи»

Posted 25 ноября 2019, 07:30
Published 25 ноября 2019, 07:30
Modified 1 декабря 2024, 08:44
Updated 1 декабря 2024, 08:44
Группа компаний «Агро-Белогорье» больше не является главным собственником завода «ЗМС-Технолоджи» в посёлке Разумное. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», вся доля в 51 % перешла ООО «Сады Белогорья», которым пополам владеют депутат областной Думы и бенефициар «Агро-Белогорья» Владимир Зотов и гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва.
Совладельцами завода остались немецкие компании «МСВ ГМБХ» (25 %) и «АБ АГРАРТЕХНИШЕ ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ» (24 %).
ООО «ЗМС-Технолоджи» зарегистрировано в декабре 2015 года. Основной вид деятельности – обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Открыли завод в апреле 2017 года. По итогам 2018 года компания отчиталась о выручке в 230 млн 972 тыс. рублей и чистом убытке в 37,3 млн рублей.
Напомним, в октябре Владимир Зотов вывел из структуры «Агро-Белогорья» Грайворонскую молочную компанию. Её владельцем стали как раз «Сады Белогорья».
Это не первые изменения в структурах Зотова. Ранее ООО «Каскад» стало владельцем аэропорта Белгород и ООО «Мастерфест», в собственность которого, в свою очередь, перешли зоопарк, динопарк и аквапарк. Ранее владельцем всех компаний значилась ГК «Агро-Белогорье».
В сентябре Владимир Зотов учредил две компании — ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера», а в октябре стал совладельцем ООО «Белгородский электромеханический завод».