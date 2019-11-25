Администрация района в Белгородской области закупает «засекреченный» автомобиль

Posted 25 ноября 2019, 10:20
Published 25 ноября 2019, 10:20
Modified 20 августа 2024, 04:39
Updated 20 августа 2024, 04:39
Заказчиком выступает администрация Краснояружского района. Отдать за обновку готовы не более 920 тыс. рублей, деньги возьмут из районного бюджета Красной Яруги.
За эти деньги заказчик хочет от автомобиля автоматическую коробку передач и объём двигателя от 1,6 литра. Максимальная мощность машины не должна быть меньше 123 «лошадей». Также в комплекте должно быть запасное колесо, коврики в салон и багажник, электропривод зеркал, подогрев передних сидений и климат-контроль, антиблокировочная система торможения. Цвет кузова в администрации предпочитают серый металлик, светлый или тёмный – значения не имеет.
Автомобиль должен иметь стеклоподъёмники с электроприводом, автоматическое запирание дверей во время движения. Из необычных функций – управление аудиосистемой должно быть вынесено на руль, а ручка коробки передач должна быть в кожаной отделке.
В закупке не указана конкретная марка и модель автомобиля, но по характеристикам очень похоже на новый Kia Rio Luxe 1.6 AT.