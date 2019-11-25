Администрация района в Белгородской области закупает «засекреченный» автомобиль

За эти деньги заказчик хочет от автомобиля автоматическую коробку передач и объём двигателя от 1,6 литра. Максимальная мощность машины не должна быть меньше 123 «лошадей». Также в комплекте должно быть запасное колесо, коврики в салон и багажник, электропривод зеркал, подогрев передних сидений и климат-контроль, антиблокировочная система торможения. Цвет кузова в администрации предпочитают серый металлик, светлый или тёмный – значения не имеет.