В Белгородской филармонии открылись «Шереметевские музыкальные ассамблеи»

Ведущая «Шереметевских ассамблей», заслуженный работник культуры РФ и ведущая «Радио России» Людмила Осипова на протяжении всего вечера поддерживала интерес публики рассказами о музыкальных произведениях, авторах и артистах. Людмила рассказала, что же исполняли раньше великосветские красавицы в своих гостиных за одним роялем в три и четыре руки, о первых рукописных фортепианных ансамблевых произведениях и как некоторые из них появились в репертуаре артистов вечера.