В Белгородской филармонии открылись «Шереметевские музыкальные ассамблеи»

Немного огорчают некоторые пустые места. Потому что сегодняшняя программа достойна самых больших, самых наполненных залов. Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии
Действительно, полный зал на открытие не собрался, однако количество поклонников фестиваля всё же впечатляло. Послушать музыку, которая была популярна у семьи Шереметевых, пришли зрители самых разных возрастов: от малышей лет шести-семи до людей почтенного возраста.
Для открытия ассамблей слово предоставили искусствоведу, заведующей Фондом модных изданий и звукозаписи Российской государственной библиотеки Алле Семенюк. Она рассказала гостям о фестивале, о музыке, которая должна была прозвучать в этот вечер, о семье Шереметевых и принцессе Амалии.
Российская государственная библиотека год назад встречалась с потомком Шереметева и устраивала выставку книг и нот, которые у нас сохранились. Он очень был рад, что в главной библиотеке страны сохранится коллекция его семьи. Всё-таки без фундаментального хранилища – никуда. Алле Семенюк
Ведущая «Шереметевских ассамблей», заслуженный работник культуры РФ и ведущая «Радио России» Людмила Осипова на протяжении всего вечера поддерживала интерес публики рассказами о музыкальных произведениях, авторах и артистах. Людмила рассказала, что же исполняли раньше великосветские красавицы в своих гостиных за одним роялем в три и четыре руки, о первых рукописных фортепианных ансамблевых произведениях и как некоторые из них появились в репертуаре артистов вечера.
Перед публикой выступали лауреаты международных конкурсов «ПетРо дуэт» в составе Анастасии Рогалёвой и Дмитрия Петрова и симфонический оркестр Белгородской филармонии под руководством дирижёра Рашита Нигаматуллина.
Сначала прозвучал дуэт в четыре руки, построенный по принципу сонаты или сонатины, из рукописного альбома Авдотьи Ивановой 1 января 1786 года, затем – соната Эрнста Вольфа C-dur для клавира в три руки в трёх частях. Завершилось первое отделение концертом для фортепиано в четыре руки и камерного оркестра Леопольда Кожелуха.
Второе отделение открылось сонатой C-dur для фортепиано в три руки Гесслера, а завершилось большим концертом для фортепиано в четыре руки и оркестра Абейля.
Такая концовка, кстати, была восстановлением исторической справедливости, как объяснила всему залу ведущая. Концерт Абейля был записан ещё в 1984 году на диск, но был подписан с ошибкой. В результате авторство присудили композитору с созвучной фамилией – Абелю.
«Шереметевские музыкальные ассамблеи», состоящие из шести концертов, завершатся 13 декабря. До этого все желающие могут послушать музыку принцессы Амалии Саксонской, коллектив Alt-modern и трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» в полусценической постановке в сопровождении симфонического оркестра.