Средняя премия по ОСАГО снизилась в Белгородской области

Posted 23 ноября 2019, 09:55
Published 23 ноября 2019, 09:55
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
В России снизилась средняя премия по ОСАГО. С Января по сентябрь 2019 года она упала на 5,31 % в сравнении с прошлогодними показателями этого же периода. Снижение средней премии заметили в 77 регионах, Белгородская область оказалась в лидерах.
Регион попал в топ-16, где показатель снизился более чем на 8 %. В Белгородской области эта цифра составила 10,28 %, что равняется 441 рублю. Также в лидерах по снижению стоимости полиса «»автогражданки» оказались Магаданская область, республика Коми и Пермский край.
А вот девяти субъектам РФ не повезло: средняя премия по ОСАГО здесь выросла. Максимальное увеличение составило 9,94 % и было зарегистрировано в Туве. Также повысился показатель в Адыгее, Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии, Приморском крае и на Камчатке.
Снижения стоимости удалось добиться реформе Центробанка, которая позволяет аккуратным автовладельцам платить за страховку меньше, чем люди, попадающие в ДТП.