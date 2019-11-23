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Posted 23 ноября 2019, 09:55

Published 23 ноября 2019, 09:55

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Средняя премия по ОСАГО снизилась в Белгородской области

Средняя премия по ОСАГО снизилась в Белгородской области

23 ноября 2019, 09:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Регион оказался в лидерах по итогам девяти месяцев.

В России снизилась средняя премия по ОСАГО. С Января по сентябрь 2019 года она упала на 5,31 % в сравнении с прошлогодними показателями этого же периода. Снижение средней премии заметили в 77 регионах, Белгородская область оказалась в лидерах.

Регион попал в топ-16, где показатель снизился более чем на 8 %. В Белгородской области эта цифра составила 10,28 %, что равняется 441 рублю. Также в лидерах по снижению стоимости полиса «»автогражданки» оказались Магаданская область, республика Коми и Пермский край.

А вот девяти субъектам РФ не повезло: средняя премия по ОСАГО здесь выросла. Максимальное увеличение составило 9,94 % и было зарегистрировано в Туве. Также повысился показатель в Адыгее, Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии, Приморском крае и на Камчатке.

Снижения стоимости удалось добиться реформе Центробанка, которая позволяет аккуратным автовладельцам платить за страховку меньше, чем люди, попадающие в ДТП.

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