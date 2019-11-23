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Команда «Крышка люка» из Мурома выиграла Слобожанскую лигу КВН в Белгороде

23 ноября 2019, 11:34
Фото: Кристина Семенчук / ИА "БелРу"
Финал Слобожанской лиги КВН прошёл 22 ноября в Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ».

Участниками игры стали шесть команд: «Крышка люка» (Муром), «Радиоактивные люди» (Белгород), «Мы» (Москва), «Любимая команда губернатора» (НИУ «БелГУ»), «Все свои» и «Миссис Озборн» (Орехово-Зуево).

Специальным гостем игры стал чемпион Высшей Лиги в составе команды КВН «Сборная РУДН», редактор Высшей Лиги КВН Евгений Донских.

Финал игры состоял из трёх конкурсов: приветствие, разминка с жюри и конкурс «три в одном».

На приветствие команда «Все свои» вместо торта вышла с углём и сравнила КВН с работой в шахте:

«Друзья, КВН и работа в шахте очень похожи. Судите сами: все корячимся, корячимся, хотим наверх вылезти, передовиков наших по телевизору покажут. Но запомните одно: в КВН и в шахте люди тяжко трудятся, чтобы другим было теплее».

Команда КВН «Мы» из Москвы своё приветствие начали с микро-рока, а продолжили миниатюрой «замороченного друга»:

- Ну что, пойдём на нового «Терминатора»?

- Ты чё, у него рейтинг на «Кинопоиске» 4,3 вообще…

- Так, понятно, пойду с Катюхой.

- Иди, иди, у неё вообще рейтинг на районе 3,2.

Девушки из «Миссис Озборн» поведали, как выиграть Слобожанскую лигу КВН:

- Есть проверенный способ, как сегодня выиграть, у меня им ещё бабушка пользовалась. Покупаешь большую квартиру в центре, пишешь завещание..

- И что?

- И ждёшь, пока внуки всё сделают.

«Любимая команда губернатора» показали, как будет проходить перепись населения в глухой деревне.

- Рома, а Саня с тобой?

- Ну да…

- Тогда всё.

Эффектный выход на сцену продемонстрировала команда «Крышка люка» из Мурома. Кавээнщики облачились в наряды воинов с доспехами и мечами.

- Воины Мурома, сегодня наша финальная битва. Мы либо победим, либо умрём!

- Я извиняюсь, во всём КВН такие правила жёсткие? Или только у нас?

А белгородская команда «Радиоактивные люди» показала свой КВН с монахами Шаолиня, ртутью, людьми в чёрном и мопсом.

Во втором конкурсе команды ответили на вопросы жюри. Самым популярным среди кавээнщиков стал вопрос от специального гостя игры Евгения Донских: «Назовите самый лёгкий способ заставить окружающих вас ненавидеть».

«Радиоактивные люди»: «Сказать шутку про штаны».

«Мы»: «А мы из Москвы, да», «Привет, белградцы!».

«Миссис Озборн»: «Сняться в фильме «Текст».

«Крышка люка»: «Я из Курска».

«Любимая команда губернатора»: «Закрывать грудь одеялом».

«Все свои»: «Я тот человек, который вставляет рекламу 1Xbet в фильмы».

В конкурсе «три в одном» команды должны были выполнить сразу три обязательных условия: наличие видеоролика, игровой блок и музыкальный номер.

Девушки из Орехово-Зуево «Миссис Озборн» разыграли мультик из детства «38 попугаев», показали самые важные лайфхаки и поделились своими мечтами. Московская команда «Мы» посвятили своё выступление кинематографу: сняли фильм «Убитый 3», на сцене показали свою версию «Трои» и вспомнили творчество актёров, на котором выросли. Кавээнщики из команды «Крышка люка» три блока финального конкурса посвятили любви: первый – любви между Белгородом и Муромом, второй – минифильм о «Ромео и Джульетте» с элементами рекламы и третий – лирическая песня о том, как важно любить своих близких.

«Любимая команда губернатора» разложили победу «по полочкам», а «Радиоактивные люди» рассказали, как собиралась их команда.

По итогам игры победителем Слобожанской лиги КВН с результатом 13,9 балла стала команда «Крышка люка» из Мурома.

Я считаю, что эта лига всё равно учебная, здесь ребята пытаются постигнуть тяжёлую науку добывать юмор. Я хочу сказать спасибо Белгороду за то, что вы любите эту игру, за то, что ходите на эту игру. Уверяю, что мы будем с каждым годом добавлять что-то новое, у нас большие планы, спасибо за приглашение. Евгений Донских, чемпион Высшей Лиги в составе команды КВН «Сборная РУДН», редактор Высшей Лиги КВН

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