Команда «Крышка люка» из Мурома выиграла Слобожанскую лигу КВН в Белгороде

Девушки из Орехово-Зуево «Миссис Озборн» разыграли мультик из детства «38 попугаев», показали самые важные лайфхаки и поделились своими мечтами. Московская команда «Мы» посвятили своё выступление кинематографу: сняли фильм «Убитый 3», на сцене показали свою версию «Трои» и вспомнили творчество актёров, на котором выросли. Кавээнщики из команды «Крышка люка» три блока финального конкурса посвятили любви: первый – любви между Белгородом и Муромом, второй – минифильм о «Ромео и Джульетте» с элементами рекламы и третий – лирическая песня о том, как важно любить своих близких.