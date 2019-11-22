«Попковщина» в Белгородском районе: о проблемах взаимодействия власти и застройщиков

Это не первый случай, когда бизнесмену предлагали за деньги решить практически любые проблемы. Перед историей с Попковым он столкнулся с шантажом со стороны бывшего старшего оперуполномоченного регионального отделения ГУЭБиПК УМВД Сергея Мартышова. Мартышов вместе со своим приятелем убеждали бизнесмена, что на него могут завести дело и требовал взятку, чтобы эта информация не получила ход. После жалобы Тапашиди силовики задержали полицейского. Сам Тапашиди отмечает, что подобные истории — не редкость. Объясняет тем, что многие хотят получить лёгкие деньги от человека, который их имеет и уже успел вложиться в крупный проект. У кого-то сдают нервы, и они соглашаются на условия. В более редких случаях — за взяточниками приходят из ФСБ.