«Попковщина» в Белгородском районе: о проблемах взаимодействия власти и застройщиков

Posted 22 ноября 2019, 16:32
Published 22 ноября 2019, 16:32
Modified 1 декабря 2024, 08:42
Updated 1 декабря 2024, 08:42
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки». Басманным судом Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Мы решили обобщить всю имеющуюся информацию по этому инциденту и узнать — единичный ли это случай.
Анатолий Попков недавно уже был в центре скандала. Когда 7 июня депутаты муниципального совета района принимали решение об увеличении тарифа на воду и водоотведение, чиновник бросил неосторожную фразу, которая потом долго вызывала возмущение народа. На замечание депутата Екатерины Долговой, что зарплаты населения не растут и средств хватает только на еду и одежду, Попков ответил, что «деньги у людей есть».
Не исключено, что осознание этого факта и привело к тому, что чиновника в итоге обвинили в коррупции: Попкову в его собственном кабинете пытались передать взятку.
Попков оказался в неожиданной для него ситуации после того, как стал чинить препятствия в строительстве православного детского сада в микрорайоне Лимон рядом с посёлком Дубовое. Изначально владелец ООО «Лимон» Павел Тапашиди договорился о строительстве жилого комплекса с храмом и православным детским садом. Как рассказал бизнесмен ИА «Бел.Ру», в населённом пункте обязательно должна быть развита инфраструктура. Храм бизнесмен построил на свои личные сбережения и передал во владение Белгородской митрополии.
Тапашиди отметил, что в строительном бизнесе без проблем не бывает: все моменты необходимо согласовывать с властями и юридически грамотно оформлять. Недопонимания с властями были всегда, но прежде они адекватно решались, пока на пост главы Белгородского района не пришёл Анатолий Попков.
Глава требовал у «Лимона» большую сумму денег, не объясняя, для чего эти средства необходимы. Возглавив Белгородский район, Попков стал чинить препятствия Тапашиди и не давать завершить строительство комплекса. Предположительно, он не давал разрешения на строительство, чем сильно тормозил сроки проекта, и требовал взятку. Возможно, после получения денег он разрешил бы строительство, но мог и «растянуть удовольствие».
Тапашиди решил в преступную схему не ввязываться и обратился в ФСБ. Необходимые деньги собрали и в рамках спецоперации совместно с силовиками передали Анатолию Попкову. От лица Павла Тапашиди действовал его замгендиректора, который в последнее время и общался с представителями власти района. Информация о точном размере взятки сейчас является частью следственной тайны, но статья Уголовного кодекса подразумевает суммы выше 1 млн рублей. Впрочем, разные источники называли суммы от 6 млн до нескольких десятков млн рублей.
Интересно, что незадолго до задержания Попкова ООО «Лимон» «переехало». Изначально оно было зарегистрировано в 2014 году в на улице Корочанской в Белгороде. В начале сентября 2019 года официальным адресом компании значится улица Ленина в Семилуках Воронежской области.
Также стоит отметить, что на бюрократические проблемы в Белгородской области Тапашиди говорил в своём видео ещё в 2017 году.
Бизнесмен отказался раскрыть дальнейшие подробности дела, пока идёт следствие. Однако, по его словам, ситуация со строительством детского сада сдвинулась с мёртвой точки.
Сейчас у нас идёт строительство полным ходом. Забиваются сваи, залили фундамент. Единственный нюанс — делаем пока без официального разрешения. Сейчас ждём, когда назначат нового главу и будем уже оформлять всё. Из-за Попкова мы потеряли целый год — строительство стояло. Должны были садик сдать весной 2020 года, а теперь задержимся минимум на год ещё. Но, думаю, теперь всё будет хорошо и спокойно. Павел Тапашиди
Это не первый случай, когда бизнесмену предлагали за деньги решить практически любые проблемы. Перед историей с Попковым он столкнулся с шантажом со стороны бывшего старшего оперуполномоченного регионального отделения ГУЭБиПК УМВД Сергея Мартышова. Мартышов вместе со своим приятелем убеждали бизнесмена, что на него могут завести дело и требовал взятку, чтобы эта информация не получила ход. После жалобы Тапашиди силовики задержали полицейского. Сам Тапашиди отмечает, что подобные истории — не редкость. Объясняет тем, что многие хотят получить лёгкие деньги от человека, который их имеет и уже успел вложиться в крупный проект. У кого-то сдают нервы, и они соглашаются на условия. В более редких случаях — за взяточниками приходят из ФСБ.
Сам Анатолий Попков с 2002 года возглавлял белгородский Фонд поддержки ИЖС. Генеральным директором он пробыл с мая 2002 года по декабрь 2017. С января 2005 года по октябрь 2018 года Попков руководил строительно-сберегательным потребительским кооперативом граждан «Свой дом». Также чиновник входит в состав совета директоров Белгородской ипотечной корпорации и имел 20,6% уставного капитала в ООО «Хлеб». Сейчас этой долей владеет Мария Попкова. После ареста Анатолия Тихоновича Мария начала избавляться от долей в нескольких белгородских фирмах. Сейчас у неё осталась только доля в «Хлебе», также она остаётся председателем кооператива «Свой дом», где сменила в должности Анатолия Попкова.
Похоже, что перед соблазном воспользоваться властью и получить большие деньги устоять могут далеко не все. Так, например, чиновник из Прохоровки помогал одной из фирм сократить количество ветеринарных проверок за «символическую» сумму в 635 тыс. рублей. Этот же мужчина присваивал премии своих сотрудников и заключал договоры об оказании техуслуг со своими родственниками. Естественно, услуги не предоставлялись, а деньги делили между собой.
Крупную взятку получил заместитель главы администрации Валуйского горокруга. Сферой деятельности, как и в случае с Попковым, оказалось строительство. Чтобы легализировать доход, чиновник купил дорогой автомобиль и оформил его на свою тёщу, которая не имеет водительских прав. Также он получил несколько взяток в размере более 1 млн каждая. Сейчас его обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, и незаконном участии в предпринимательской деятельности.