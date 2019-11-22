АО «БИК» запускает продажи готовых домов с земельным участком

Posted 22 ноября 2019, 08:21
Published 22 ноября 2019, 08:21
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
15 лет назад компания стала оператором главной жилищной программы Белгородской области и начала раздавать земельные участки для индивидуального строительства в микрорайонах перспективного освоения на льготных условиях. Однако, с изменением экономической ситуации и потребностей клиентов, руководство АО «БИК» приняло решение о формировании нового комплексного продукта в сегменте ИЖС.
Первые клиенты Корпорации «осваивали целину», строили дома годами, ждали коммуникации, несли определённые риски самостоятельной стройки. В последние годы появился запрос на готовую загородную недвижимость. Люди хотят жить в своем доме уже сейчас, ничего не ожидая и ни о чем не беспокоясь. Поэтому мы запустили строительный проект, выбрали оптимальные локации, разработали новое техническое решение и возводим качественные дома в короткий срок индустриальным способом. Новый подход рушит все стереотипы, связанные с тяготами самостоятельной стройки своего дома и жизнью за пределами города в целом. Наши дома являются достойной альтернативой квартире в ипотеку в спальном районе города и позволяют сохранить привычный горожанам уровень комфорта.Антон Иванов, генеральный директор АО «БИК»
Первый дом площадью 120 м2 построен в ближайшем к Белгороду микрорайоне Новосадовый 41 и сдан в эксплуатацию в ноябре. Он совместил в себе каменное и каркасное домостроение. Такая гибридная технология позволяет строить за 40-60 дней без потери качества. По цене дом площадью 120 квадратов сопоставим с квартирой в спальном районе площадью 80-85 квадратов.
Принцип строительства дома достаточно прост. Выстраивается фундамент, либо ленточный, либо буронабивные сваи (в зависимости от результатов проведённых геологических изысканий), затем - несущий металлокаркас (6-8 несущих колонн из лёгких стальных конструкций). После чего возводятся стены и перегородки из блоков, дом утепляется сэндвич-панелями и отделывается декоративной штукатуркой.Антон Иванов, генеральный директор АО «БИК»
Ипотечная корпорация планирует строительство домов нескольких фактур – от 60 м2 до 120 м2 с шагом 20 м2, чтобы каждый смог приобрести дом под свои потребности и финансовые возможности.
Дом площадью 60 м2 представлен в двух модификациях. Первая – это две спальни и кухня-гостиная, а вторая – три маленькие спальни и одна кухня. Стоимость такого дома будет стартовать от 2,5 млн рублей без учёта коммуникаций и земельного участка. В дом площадью 80 м2 входят такое же количество комнат, однако более просторных. А в домах площадью 100 м2 и 120 м2 будут расположены три спальни и одна кухня-гостиная. Общая стоимость дома площадью 120 м2 с земельным участком и всеми коммуникациями по условиям стартовой акции составит 4,8 млн рублей (для первых пяти покупателей), в дальнейшем стоимость составит 5,2 млн рублей. Все дома можно будет приобрести в ипотеку в ряде банков.
Сейчас АО «БИК» проходит аккредитацию в двух ведущих банках, которые могут кредитовать покупку дома на стадии строительства. Клиент, имея собственные средства на первоначальный взнос в размере 10-20 % , сможет приобрести дом с земельным участком без дополнительных залогов и обязательств.Антон Иванов, генеральный директор АО «БИК»
Таким образом, покупатель получает возможность купить в ипотеку готовый дом с земельным участком, подключённый ко всем коммуникациям в благоустроенных микрорайонах ИЖС. В дальнейшем возвести дом по типовому проекту и технологии АО «БИК» можно будет и на собственном участке клиента, однако с небольшим удорожанием в пределах 5-7 % в качестве накладных расходов.
В настоящий момент в микрорайоне Новосадовый 41 начато строительство 17 жилых домов, которые продемонстрируют линейку типовых проектов домов АО «БИК». Первые пять покупателей смогут приобрести дома, возведённые по типовому проекту, со скидкой 450 тысяч рублей – стоимость по акции составит 4 830 000 рублей.
Строительство мы можем проводить круглогодично, невзирая на погодные условия, потому что установка металлоконструкций, монтаж сэндвич-панелей – это всесезонные работы. А все внутренние работы проводятся в закрытом контуре здания.Антон Иванов, генеральный директор АО «БИК»
В 2020 году АО «БИК» планирует реализовать два проекта коттеджных посёлков в Новосадовом и Майском на 300 индивидуальных домов. В планах на 2021-22 годы выйти на объём строительства до тысячи домов в год.