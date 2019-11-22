АО «БИК» запускает продажи готовых домов с земельным участком

Дом площадью 60 м2 представлен в двух модификациях. Первая – это две спальни и кухня-гостиная, а вторая – три маленькие спальни и одна кухня. Стоимость такого дома будет стартовать от 2,5 млн рублей без учёта коммуникаций и земельного участка. В дом площадью 80 м2 входят такое же количество комнат, однако более просторных. А в домах площадью 100 м2 и 120 м2 будут расположены три спальни и одна кухня-гостиная. Общая стоимость дома площадью 120 м2 с земельным участком и всеми коммуникациями по условиям стартовой акции составит 4,8 млн рублей (для первых пяти покупателей), в дальнейшем стоимость составит 5,2 млн рублей. Все дома можно будет приобрести в ипотеку в ряде банков.