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Posted 21 ноября 2019, 09:52

Published 21 ноября 2019, 09:52

Modified 1 декабря 2024, 08:41

Updated 1 декабря 2024, 08:41

В Белгороде стартовал Всероссийский форум «Бережливое образование»

В Белгороде стартовал Всероссийский форум «Бережливое образование»

21 ноября 2019, 09:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На мероприятие съехались свыше 200 представителей образовательных учреждений из России и Беларуси.

Площадкой для проведения форума выбран НИУ «БелГУ», который за год запустил более 130 проектов и пять фабрик процессов. Вуз также стал базой для обучения бережливым технологиям студентов и госслужащих. Об успехах белгородского университета рассказала замгубернатора области Ольга Павлова. По её словам, в развитие процесса уже вовлечены 87 общих образовательных учреждений, а количество отраслевых центров компетенции достигло 15.

На форуме опытом в сфере развития бережливого управления поделились ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, его коллега из МГТУ, председатель Ассоциации бережливых вузов Саида Куижева, глава управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Людмила Шаповалова и директор Губернаторского многопрофильного лицея-интерната, председатель Клуба директоров бережливых школ Елена Мурышкина.

Как напомнили в пресс-службе областной администрации, программа «Бережливый регион» была запущена два года назад на территории пяти российских регионов. За это время их количество увеличилось до 19, в ближайшее время к ним присоединятся ещё три.

#Новости#Наука#Форум#Бережливое производство
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