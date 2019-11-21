В Белгороде стартовал Всероссийский форум «Бережливое образование»

Площадкой для проведения форума выбран НИУ «БелГУ», который за год запустил более 130 проектов и пять фабрик процессов. Вуз также стал базой для обучения бережливым технологиям студентов и госслужащих. Об успехах белгородского университета рассказала замгубернатора области Ольга Павлова. По её словам, в развитие процесса уже вовлечены 87 общих образовательных учреждений, а количество отраслевых центров компетенции достигло 15.