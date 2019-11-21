В Белгороде автомастер продал чужую иномарку за 30 тысяч рублей

С заявлением в полицию обратилась 55-летняя владелица Citroen Berlingo, которая утверждала, что автомобиль продали без её ведома. По предварительным данным, она отдала машину на покраску в один из автосалонов Белгорода, но не смогла вовремя заплатить за работу.