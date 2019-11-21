В Белгороде автомастер продал чужую иномарку за 30 тысяч рублей

Posted 21 ноября 2019, 13:47
Published 21 ноября 2019, 13:47
Modified 20 августа 2024, 00:46
Updated 20 августа 2024, 00:46
С заявлением в полицию обратилась 55-летняя владелица Citroen Berlingo, которая утверждала, что автомобиль продали без её ведома. По предварительным данным, она отдала машину на покраску в один из автосалонов Белгорода, но не смогла вовремя заплатить за работу.
Возмущённый мастер решил проблему по-своему: продал чужой Citroen за 30 тыс. рублей. В региональном управлении МВД уточнили, что сумма причинённого владелице машины ущерба составила порядка 150 тыс.
Иномарку вернули законной хозяйке, а в отношении мастера автосалона открыли уголовное дело. За самоуправство ему грозит до полугода ареста.