Мария Попкова избавилась от долей в нескольких белгородских фирмах

В ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» у Попковой было 50% уставного капитала с марта 2018 года. Совладельцем фирмы с равной долей выступал Геннадий Мишенин. В этой компании события развернулись по тому же сценарию, что и в «ЭПБ» - 11 ноября Попкова избавилась от своей доли, а Мишенин стал полным владельцем доли в УК.