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Posted 21 ноября 2019, 04:00

Published 21 ноября 2019, 04:00

Modified 1 декабря 2024, 08:51

Updated 1 декабря 2024, 08:51

Мария Попкова избавилась от долей в нескольких белгородских фирмах

Мария Попкова избавилась от долей в нескольких белгородских фирмах

21 ноября 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Женщина осталась руководителем кооператива «Свой дом» и сохранила долю в ООО «Хлеб».

Мария Анатольевна Попкова была совладелицей пяти белгородских компаний. В последнее время она стала избавляться от долей в их уставном капитале.

В ООО «Энви-Пур Белгород» Попкова владела 48% доли, однако 11 ноября полным владельцем компании стал Геннадий Мишенин. За прошлый год выручка от продажи ООО «ЭПБ» составила 92,2 млн рублей, а чистая прибыль - 800 тыс. рублей.

Компания занималась установкой локальных очистных сооружений в микрорайонах ИЖС. Примечательно, что с 2014 по 2017 год фирма заключила контракты с Фондом поддержки ИЖС на сумму более 300 млн рублей. Фондом в те годы руководил задержанный ФСБ в октябре этого года Анатолий Попков – бывший глава Белгородского района. Чиновника подозревают в получении взятки.

В мае 2019 года Фонд поддержки ИЖС обратился в Арбитражный суд Белгородской области с требованием взыскать с ООО «ЭПБ» более 15 млн рублей необоснованного обогащения. Через несколько дней Фонд от иска отказался.

Фондом поддержки ИЖС с ноября 2002 года по декабрь 2017 года руководил Анатолий Попков. После него эту руководящую должность занял как раз Геннадий Мишенин, ставший полным владельцем ООО «ЭПБ». До этого он владел долей в 48% уставного капитала компании. Марии Попковой принадлежало 52 %.

В компании «Белинвест», созданной в декабре 2015 года, изначально было три владельца - Сергей Грецов, Андрей Колесников и Ольга Попкова. В феврале 2018 года Попкова получила долю в УК в 61,67 %. 12 сентября 2019 года структура владельцев компании снова изменилась. 85 % получила Мария Попкова, а 15 % остались за Грецовым. А 5 ноября 2019 года Грецов стал единственный владельцем компании.

От доли в ООО «Мойкар» Мария Попкова избавилась 28 октября 2019 года. До этого она владела 50% компании. Сейчас полным владельцем фирмы является Владислав Колесников.

В ООО «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» у Попковой было 50% уставного капитала с марта 2018 года. Совладельцем фирмы с равной долей выступал Геннадий Мишенин. В этой компании события развернулись по тому же сценарию, что и в «ЭПБ» - 11 ноября Попкова избавилась от своей доли, а Мишенин стал полным владельцем доли в УК.

Стоит отметить, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», в персонале всех этих компаний, кроме «ЭПБ», числится только 1 человек.

А вот в ООО «Хлеб» Мария Попкова пока сохранила долю. Сейчас у неё 20,6 % уставного капитала. Важно, что изначально эта доля принадлежала Анатолию Попкову - Мария получила её в августе 2019 года.

Остаётся Попкова и председателем строительно-сберегательного потребительского кооператива граждан «Свой дом», которым с января 2005 года по октябрь 2018 года руководил Анатолий Попков.

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