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Posted 21 ноября 2019, 11:00

Published 21 ноября 2019, 11:00

Modified 20 августа 2024, 00:40

Updated 20 августа 2024, 00:40

«Белгранкорм» оштрафовали за сброс стоков птицефабрики в реку

«Белгранкорм» оштрафовали за сброс стоков птицефабрики в реку

21 ноября 2019, 11:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Сумма штрафов составила 450 тысяч рублей.

Управление экоохотнадзора проводило рейды по Белгородской области. В результате птицефабрику «Салтыковская», принадлежащую ООО «Белгранкорм», привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов и нарушения требований к охране водных объектов.

По двум статьям КоАП РФ компании назначили штрафы в 250 и 200 тысяч рублей соответственно. Но в «Белгранкорме» с постановлениями не согласились и обратились в Белгородский районный суд.

На заседании суда установили, что Общество действительно не соблюдает требования законодательства при обращении с отходами. Жидкие стоки птицефабрики – перья и отходы производства – сбрасывались на рельеф местности и далее в реку.

В итоге суд оставил жалобу компании без удовлетворения.

ООО «Белгранкорм» зарегистрировано в Ракитянском районе в 1998 году. Его основной владелец – ООО «БГК-Холдинг», в котором, в свою очередь, 85 % принадлежит частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Лорелл Лимитед», зарегистрированной на Кипре.

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