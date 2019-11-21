«Белгранкорм» оштрафовали за сброс стоков птицефабрики в реку

Posted 21 ноября 2019, 11:00
Published 21 ноября 2019, 11:00
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
Управление экоохотнадзора проводило рейды по Белгородской области. В результате птицефабрику «Салтыковская», принадлежащую ООО «Белгранкорм», привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов и нарушения требований к охране водных объектов.
По двум статьям КоАП РФ компании назначили штрафы в 250 и 200 тысяч рублей соответственно. Но в «Белгранкорме» с постановлениями не согласились и обратились в Белгородский районный суд.
На заседании суда установили, что Общество действительно не соблюдает требования законодательства при обращении с отходами. Жидкие стоки птицефабрики – перья и отходы производства – сбрасывались на рельеф местности и далее в реку.
В итоге суд оставил жалобу компании без удовлетворения.
ООО «Белгранкорм» зарегистрировано в Ракитянском районе в 1998 году. Его основной владелец – ООО «БГК-Холдинг», в котором, в свою очередь, 85 % принадлежит частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Лорелл Лимитед», зарегистрированной на Кипре.