В Белгороде полицейский сломал три ребра подозреваемому в краже во время допроса

Тогда сотрудник органов, когда остался наедине с подозреваемым, потребовал от того лечь на пол и завести руки за спину. Он надел на мужчину наручники и стал поднимать руки вверх, надавливая коленом на туловище. В итоге у потерпевшего сломано три ребра, здоровью причинён вред средней тяжести.