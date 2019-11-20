В Белгороде полицейский сломал три ребра подозреваемому в краже во время допроса

Posted 20 ноября 2019, 08:11
Published 20 ноября 2019, 08:11
Modified 20 августа 2024, 00:46
Updated 20 августа 2024, 00:46
Жителя Белгорода 5 января 2019 года задержали по подозрению в краже из квартиры местной жительницы и доставили в отделение полиции. Мужчина отрицал свою причастность к преступлению.
Тогда сотрудник органов, когда остался наедине с подозреваемым, потребовал от того лечь на пол и завести руки за спину. Он надел на мужчину наручники и стал поднимать руки вверх, надавливая коленом на туловище. В итоге у потерпевшего сломано три ребра, здоровью причинён вред средней тяжести.
Пострадавший написал обращение о неправомерных действиях. Сотрудники УФСБ вместе с подразделением собственной безопасности УМВД региона подтвердили причастность сотрудника полиции к нанесению травм.
На обвиняемого возбудили дело за превышение должностных полномочий по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.