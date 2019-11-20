bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября 2019, 08:11

Published 20 ноября 2019, 08:11

Modified 20 августа 2024, 00:46

Updated 20 августа 2024, 00:46

В Белгороде полицейский сломал три ребра подозреваемому в краже во время допроса

В Белгороде полицейский сломал три ребра подозреваемому в краже во время допроса

20 ноября 2019, 08:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Теперь его будут судить за превышение должностных полномочий.

Жителя Белгорода 5 января 2019 года задержали по подозрению в краже из квартиры местной жительницы и доставили в отделение полиции. Мужчина отрицал свою причастность к преступлению.

Тогда сотрудник органов, когда остался наедине с подозреваемым, потребовал от того лечь на пол и завести руки за спину. Он надел на мужчину наручники и стал поднимать руки вверх, надавливая коленом на туловище. В итоге у потерпевшего сломано три ребра, здоровью причинён вред средней тяжести.

Пострадавший написал обращение о неправомерных действиях. Сотрудники УФСБ вместе с подразделением собственной безопасности УМВД региона подтвердили причастность сотрудника полиции к нанесению травм.

На обвиняемого возбудили дело за превышение должностных полномочий по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Материалы по теме
В Белгороде бывший командир ОМОН подозревается в превышении должностных полномочийДвух белгородских полицейских ждёт суд за превышение полномочийВ Белгородской области двух полицейских обвинили в превышении полномочий
#Новости#Полицейский#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Следственный комитет#Новости Белгорода#Превышение должностных полномочий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика