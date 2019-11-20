bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября 2019, 11:43

Published 20 ноября 2019, 11:43

Modified 20 августа 2024, 00:46

Updated 20 августа 2024, 00:46

Тарифную комиссию Белгородской области уличили в нарушениях

Тарифную комиссию Белгородской области уличили в нарушениях

20 ноября 2019, 11:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Проверку провели сотрудники региональной прокуратуры.

Выяснилось, что Комиссия по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области допускала нарушения при определении вида выносимых постановлений, а также неправильно рассчитывала размер штрафов по административным делам.

Надзорное ведомство также указало на противоречивую практику при рассмотрении дел об административных правонарушениях по ст. ст. 7.29, 7.30 КоАП РФ: в одних случаях виновных наказывали штрафом, в других – дела закрывались, хотя нарушения были аналогичные.

Помимо этого, прокуроры обнаружили, что комиссия не устанавливает причины нарушений. В пресс-службе областного ведомства сообщили о внесении представления руководителю органа.

Материалы по теме
Просроченные лекарства нашла прокуратура в детском саду в Белгородской областиПрокуратура Белгорода: навязывание банковских карт в школах нарушает законыПрокуратуре Белгорода не понравились тарифы на проезд в общественном транспорте
#Новости#Экономика#Прокуратура#Нарушения#Тарифы#Цены#Проверки#Комиссия по госрегулируванию
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика