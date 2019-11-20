Тарифную комиссию Белгородской области уличили в нарушениях

Posted 20 ноября 2019, 11:43
Published 20 ноября 2019, 11:43
Modified 20 августа 2024, 00:46
Updated 20 августа 2024, 00:46
Выяснилось, что Комиссия по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области допускала нарушения при определении вида выносимых постановлений, а также неправильно рассчитывала размер штрафов по административным делам.
Надзорное ведомство также указало на противоречивую практику при рассмотрении дел об административных правонарушениях по ст. ст. 7.29, 7.30 КоАП РФ: в одних случаях виновных наказывали штрафом, в других – дела закрывались, хотя нарушения были аналогичные.
Помимо этого, прокуроры обнаружили, что комиссия не устанавливает причины нарушений. В пресс-службе областного ведомства сообщили о внесении представления руководителю органа.