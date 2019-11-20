Тарифную комиссию Белгородской области уличили в нарушениях

Надзорное ведомство также указало на противоречивую практику при рассмотрении дел об административных правонарушениях по ст. ст. 7.29, 7.30 КоАП РФ: в одних случаях виновных наказывали штрафом, в других – дела закрывались, хотя нарушения были аналогичные.