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Posted 20 ноября 2019, 07:07

Published 20 ноября 2019, 07:07

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

На водителя большегруза после гибели людей в аварии возбудили уголовное дело

На водителя большегруза после гибели людей в аварии возбудили уголовное дело

20 ноября 2019, 07:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Авария
В ДТП днём 18 ноября в Белгородском районе погибло три человека.

Авария произошла в 15:20 понедельника на автодороге Крым – Комсомольский – Красиво. 53-летний мужчина ехал на грузовике Scania из села Бессоновка в сторону хутора Ближний. Совершая обгон, он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105. В результате аварии 64-летний водитель и два пассажира 59 и 62 лет от полученных травм умерли на месте.

В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, приведшее по неосторожности к смерти двух и более человек по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

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