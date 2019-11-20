На водителя большегруза после гибели людей в аварии возбудили уголовное дело

В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, приведшее по неосторожности к смерти двух и более человек по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.