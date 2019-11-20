На водителя большегруза после гибели людей в аварии возбудили уголовное дело

Posted 20 ноября 2019, 07:07
Published 20 ноября 2019, 07:07
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Авария произошла в 15:20 понедельника на автодороге Крым – Комсомольский – Красиво. 53-летний мужчина ехал на грузовике Scania из села Бессоновка в сторону хутора Ближний. Совершая обгон, он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105. В результате аварии 64-летний водитель и два пассажира 59 и 62 лет от полученных травм умерли на месте.
В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, приведшее по неосторожности к смерти двух и более человек по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.