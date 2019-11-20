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Posted 20 ноября 2019, 08:37

Published 20 ноября 2019, 08:37

Modified 20 августа 2024, 00:46

Updated 20 августа 2024, 00:46

Белгородское ТСЖ погасило 620 тыс. рублей долга за тепло

Белгородское ТСЖ погасило 620 тыс. рублей долга за тепло

20 ноября 2019, 08:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Правда, без принудительных мер в этом деле не обошлось.

Ранее Арбитражный суд Белгородской области обязал старооскольское ТСЖ «Мельница» выплатить более 620 тыс. рублей в счёт долга за потребление теплоэнергии. Добровольный срок организация проигнорировала, поэтому в процесс вмешались судебные приставы.

Взыскание обратили на расчётные счета должника, а 484 тыс. рублей удалось погасить из денег, которые до этого были взысканы в пользу ТСЖ и находились у судебных приставов.

В управлении ФССП по Белгородской области сообщили, что оставшуюся часть долга и исполнительский сбор в размере 28 тыс. рублей ТСЖ «Мельница» тоже выплатило.

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