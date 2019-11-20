Белгородское ТСЖ погасило 620 тыс. рублей долга за тепло

Posted 20 ноября 2019, 08:37
Published 20 ноября 2019, 08:37
Modified 20 августа 2024, 00:46
Updated 20 августа 2024, 00:46
Ранее Арбитражный суд Белгородской области обязал старооскольское ТСЖ «Мельница» выплатить более 620 тыс. рублей в счёт долга за потребление теплоэнергии. Добровольный срок организация проигнорировала, поэтому в процесс вмешались судебные приставы.
Взыскание обратили на расчётные счета должника, а 484 тыс. рублей удалось погасить из денег, которые до этого были взысканы в пользу ТСЖ и находились у судебных приставов.
В управлении ФССП по Белгородской области сообщили, что оставшуюся часть долга и исполнительский сбор в размере 28 тыс. рублей ТСЖ «Мельница» тоже выплатило.