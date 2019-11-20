Альфа-Банк и QIWI договорились о совместном сервисе приема платежей через банкоматы

Gorod55.ru пишет, что в настоящее время сервис позволяет оплачивать мобильную связь, в скором времени спектр категорий будет увеличен: добавится возможность оплачивать ЖКХ, интернет и ТВ, а также погашать кредиты других банков. Вместе с тем, в банкоматах можно будет без комиссии пополнять «QIWI Кошелёк».