Альфа-Банк и QIWI договорились о совместном сервисе приема платежей через банкоматы

Posted 20 ноября 2019, 17:18
Published 20 ноября 2019, 17:18
Modified 17 сентября 2022, 16:33
Updated 17 сентября 2022, 16:33
Gorod55.ru пишет, что в настоящее время сервис позволяет оплачивать мобильную связь, в скором времени спектр категорий будет увеличен: добавится возможность оплачивать ЖКХ, интернет и ТВ, а также погашать кредиты других банков. Вместе с тем, в банкоматах можно будет без комиссии пополнять «QIWI Кошелёк».
Отмечается, что сеть банкоматов «Альфа-Банка» насчитывает три тысячи двести тридцать восемь устройств в четырехстах городах России.