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Posted 20 ноября 2019, 17:18

Published 20 ноября 2019, 17:18

Modified 17 сентября 2022, 16:33

Updated 17 сентября 2022, 16:33

Альфа-Банк и QIWI договорились о совместном сервисе приема платежей через банкоматы

Альфа-Банк и QIWI договорились о совместном сервисе приема платежей через банкоматы

20 ноября 2019, 17:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В банкоматах «Альфа-Банка» появилась функция приема разного рода платежей с баланса карты любого банка посредством платформы QIWI. Средства зачисляются в день пополнения.

Gorod55.ru пишет, что в настоящее время сервис позволяет оплачивать мобильную связь, в скором времени спектр категорий будет увеличен: добавится возможность оплачивать ЖКХ, интернет и ТВ, а также погашать кредиты других банков. Вместе с тем, в банкоматах можно будет без комиссии пополнять «QIWI Кошелёк».

Отмечается, что сеть банкоматов «Альфа-Банка» насчитывает три тысячи двести тридцать восемь устройств в четырехстах городах России.

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