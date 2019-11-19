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Posted 19 ноября 2019, 14:40

Published 19 ноября 2019, 14:40

Modified 17 сентября 2022, 16:33

Updated 17 сентября 2022, 16:33

В Красногорске жители задыхаются в результате стихийной застройки

В Красногорске жители задыхаются в результате стихийной застройки

19 ноября 2019, 14:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Подмосковье город Красногорск задыхается от новостроек и непрерывных пробок на дорогах. Местные власти закрывают глаза на проблемы города и готовятся к строительству очередного ЖК.

Ранее Красногорск был хорошей заменой Москве. Однако увеличивающийся спрос на недвижимость увеличил и аппетиты застройщиков, начавших “штамповать” дома без внятного генплана, инфраструктуры, рабочих мест и парков.

Согласно результатам независимой экологической экспертизы «Экостандарт», уже в 2006 году Красногорск занял место в десятке подмосковных городов с наиболее загрязненным воздухом. Однако местные власти закрыли глаза на эту информацию, продолжив строительство одинаковых высоток.

На сегодняшний день, пишут “Новые известия”, в городе проживает примерно 300 тысяч человек, а на каждую тысячу жителей приходится около 300 автомобилей, что провоцирует бесконечные пробки. Добраться до метро на общественном транспорте крайне тяжело: сначала необходимо проехать на автобусе, а потом пройти почти два километра пешком.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина не обращает внимание на сложившееся в городе положение. Так, она никогда не сталкивалась с городским хозяйством, в результате чего решать хозяйственные проблемы навыков у нее нет.

В настоящее время градоначальница намерена запустить строительство еще одного жилого комплекса. Фактически, пять тысяч человек с машинами станут частью и так критической ситуации.

Отмечается, что заниматься строительством домов будет СК «Гранель», являющаяся одной из масштабных организаций московского рынка. При этом, «Гранель» заявляла ранее о намерении построить в Красногорском районе ЖК на 1,2 миллиона квадратных метров вместе с технопарком на 100 тысяч квадратов. Однако, в середине 2019 года застройщик, якобы из-за отрицательных условий рынка, решил отложить строительство.

В настоящее время местные жители убеждены в том, что новый ЖК выступит еще одним муравейником без инфраструктуры.

Помимо всего прочего, бесконтрольная застройка может повлечь за собой экологически-эпидемиологическую катастрофу в Москве, поскольку часть Красногорского района располагается двух поясах санитарной охраны питьевого водозабора столицы. Канализация от строящихся комплексов выводится прямо в Москву-реку, а также еще ряд других рек.

Невозможно исключить тот факт, что вместо ожидаемых инвестиций руководство Красногорска получит массовый протест со стороны горожан, уставших выживать в таких условиях.

#Новости#Общество
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