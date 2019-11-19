В Красногорске жители задыхаются в результате стихийной застройки

На сегодняшний день, пишут “Новые известия”, в городе проживает примерно 300 тысяч человек, а на каждую тысячу жителей приходится около 300 автомобилей, что провоцирует бесконечные пробки. Добраться до метро на общественном транспорте крайне тяжело: сначала необходимо проехать на автобусе, а потом пройти почти два километра пешком.