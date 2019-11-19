В Белгороде утвердили стоимость жилья для соцвыплат молодым семьям

Posted 19 ноября 2019, 09:11
Published 19 ноября 2019, 09:11
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Документ устанавливает норматив стоимости одного квадрата на четвёртый квартал для расчёта соцвыплат молодым семьям в размере 45 919 рублей. Меры поддержки проводятся в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».
Напомним, в мае стоимость одного квадрата составляла 40 205 рублей. При этом на рынке вторичной недвижимости Белгорода стоимость метра тогда оценивалась в 58,7 тыс. рублей. За среднюю квартиру в областном центре просили 3,3 млн рублей.