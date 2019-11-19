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Posted 19 ноября 2019, 09:11

Published 19 ноября 2019, 09:11

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

В Белгороде утвердили стоимость жилья для соцвыплат молодым семьям

В Белгороде утвердили стоимость жилья для соцвыплат молодым семьям

19 ноября 2019, 09:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Подпись под постановлением поставил глава администрации Юрий Галдун.

Документ устанавливает норматив стоимости одного квадрата на четвёртый квартал для расчёта соцвыплат молодым семьям в размере 45 919 рублей. Меры поддержки проводятся в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

Напомним, в мае стоимость одного квадрата составляла 40 205 рублей. При этом на рынке вторичной недвижимости Белгорода стоимость метра тогда оценивалась в 58,7 тыс. рублей. За среднюю квартиру в областном центре просили 3,3 млн рублей.

В августе цена одного "квадрата" выросла на 5714 рублей и составила те же 45 919 рублей.

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