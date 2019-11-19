В Белгороде утвердили стоимость жилья для соцвыплат молодым семьям

Напомним, в мае стоимость одного квадрата составляла 40 205 рублей. При этом на рынке вторичной недвижимости Белгорода стоимость метра тогда оценивалась в 58,7 тыс. рублей. За среднюю квартиру в областном центре просили 3,3 млн рублей.