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Posted 19 ноября 2019, 13:45

Published 19 ноября 2019, 13:45

Modified 20 августа 2024, 04:39

Updated 20 августа 2024, 04:39

Сотрудник ДПС получил удар головой в грудь от переходившего дорогу белгородца

Сотрудник ДПС получил удар головой в грудь от переходившего дорогу белгородца

19 ноября 2019, 13:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Драка
На нарушителя завели уголовное дело.

В центре посёлка Ровеньки 5 ноября мужчина перешёл дорогу в неположенном месте. Дежурившие рядом сотрудники ДПС сделали нарушителю замечание. Тот попытался убежать, но его остановили для составления протокола о нарушении. Подозреваемый пытался вырваться, а потом ударил одного из полицейских в грудь.

На 44-летнего мужчину возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области.

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