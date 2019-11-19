Сотрудник ДПС получил удар головой в грудь от переходившего дорогу белгородца

В центре посёлка Ровеньки 5 ноября мужчина перешёл дорогу в неположенном месте. Дежурившие рядом сотрудники ДПС сделали нарушителю замечание. Тот попытался убежать, но его остановили для составления протокола о нарушении. Подозреваемый пытался вырваться, а потом ударил одного из полицейских в грудь.