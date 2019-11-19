Сотрудник ДПС получил удар головой в грудь от переходившего дорогу белгородца

Posted 19 ноября 2019, 13:45
Published 19 ноября 2019, 13:45
Modified 20 августа 2024, 04:39
Updated 20 августа 2024, 04:39
В центре посёлка Ровеньки 5 ноября мужчина перешёл дорогу в неположенном месте. Дежурившие рядом сотрудники ДПС сделали нарушителю замечание. Тот попытался убежать, но его остановили для составления протокола о нарушении. Подозреваемый пытался вырваться, а потом ударил одного из полицейских в грудь.
На 44-летнего мужчину возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области.