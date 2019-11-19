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Posted 19 ноября 2019, 14:28

Published 19 ноября 2019, 14:28

Modified 20 августа 2024, 01:44

Updated 20 августа 2024, 01:44

Белздрав: Необходимости в переводе мальчика с аутоиммунным энцефалитом в Москву нет

Белздрав: Необходимости в переводе мальчика с аутоиммунным энцефалитом в Москву нет

19 ноября 2019, 14:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Родители ребёнка хотят, чтобы он лечился в столице.

Родители шестилетнего мальчика в селе Головчино Грайворонского городского округа забили тревогу в соцсетях после того, как ребёнок после поставленного диагноза ОРВИ через месяц попал в реанимацию.

Его перевезли в областную детскую больницу с головными болями и высокой температурой в начале октября. В середине месяца ребёнок оказался в реанимации, где находится и сейчас. Новый диагноз — аутоиммунный энцефалит. Родители хотели перевезти мальчика на лечение в Москву, но, по их словам, в клинической больнице им. Пирогова принять пациента отказались.

Мы обратились за комментарием в департамент здравоохранения региона. В ведомстве сообщили, что лечение пациента согласовано с врачами-специалистами Российской детской клинической больницы города Москвы и выполняется на базе белгородской детской областной клинической больницы в полном объёме.

— Все необходимые лекарственные препараты имеются в достаточном количестве. Необходимости в переводе не имеется. Но, с учетом пожелания родителей о госпитализации ребенка в профильную федеральную клинику, региональный департамент здравоохранения и социальной защиты населения направил письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации для рассмотрения вопроса о переводе. ответ департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской области

В случае получения одобрения на госпитализацию мальчика в федеральную профильную клинику, добавили в депздраве, транспортировку выполнят незамедлительно.

Дополнение. Позже из департамента здравоохранения пришёл ещё один, более развёрнутый ответ. Мы приводим его полностью:

«Лечение данного пациента согласовано с врачами-специалистами ФГБУ «Российская детская клиническая больница» города Москвы и выполняется в полном объеме на базе Белгородской детской областной клинической больницы.

Пациенту проведены все необходимые обследования в объёмах, рекомендованных врачами «Российской детской клинической больницы». Все назначенные в рамках лечения лекарственные препараты имеются в достаточном количестве и предоставляются в рамках обязательного медицинского страхования. Пациент, на базе областной клинической больницы в Белгороде, получает полный курс лечения, рекомендованного врачами «Российской детской клинической больницы», с врачами больницы регулярно проводится телемедицинское консультирование для корректировки плана лечения. В настоящее время, врачи как «Российской детской клинической больницы», так и белгородской областной клинической больницы, считают проводимое лечение достаточным и полноценным без необходимости перевода пациента в другое медицинское учреждение.

В то же время, учитывая пожелания родителей о госпитализации ребёнка в профильную федеральную клинику, региональный департамент здравоохранения и социальной защиты населения 14 ноября 2019 года направил письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации для рассмотрения вопроса о переводе.

В случае положительного решения о госпитализации пациента федеральной профильной клиники, транспортировка мальчика будет осуществлена незамедлительно».

#Новости#Общество#Медицина#Реанимация#Мальчик#Эксклюзив#Детская областная больница#Головчино#Грайворонский городской округ
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