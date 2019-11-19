Белздрав: Необходимости в переводе мальчика с аутоиммунным энцефалитом в Москву нет

Пациенту проведены все необходимые обследования в объёмах, рекомендованных врачами «Российской детской клинической больницы». Все назначенные в рамках лечения лекарственные препараты имеются в достаточном количестве и предоставляются в рамках обязательного медицинского страхования. Пациент, на базе областной клинической больницы в Белгороде, получает полный курс лечения, рекомендованного врачами «Российской детской клинической больницы», с врачами больницы регулярно проводится телемедицинское консультирование для корректировки плана лечения. В настоящее время, врачи как «Российской детской клинической больницы», так и белгородской областной клинической больницы, считают проводимое лечение достаточным и полноценным без необходимости перевода пациента в другое медицинское учреждение.