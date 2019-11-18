В Белгороде определили лучшего участкового города

Posted 18 ноября 2019, 06:43
Published 18 ноября 2019, 06:43
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
В областном центре подвели итоги конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции города Белгорода» за девять месяцев 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Юрий Галдун.
Конкурсная комиссия заседала 25 октября. Лучшим участковым назвали Андрея Клиндухова – лейтенанта полиции, отвечающего за участок №19 второго отдела полиции. Второе место занял майор Александр Умников. В его ведении – седьмой участок отдела №1. Третьим стал капитан полиции Сергей Белкин, курирующий участок №11 третьего отдела.
Комиссия назвала и три лучших участковых пункта. Призёрами стали пункты №6, 22 и 16 соответственно.
Старшие участковые победивших пунктов получат дипломы. Лучшие участковые получат, кроме дипломов, кубки и денежные премии – в 30, 20 и 10 тысяч рублей.