В Белгороде определили лучшего участкового города

Конкурсная комиссия заседала 25 октября. Лучшим участковым назвали Андрея Клиндухова – лейтенанта полиции, отвечающего за участок №19 второго отдела полиции. Второе место занял майор Александр Умников. В его ведении – седьмой участок отдела №1. Третьим стал капитан полиции Сергей Белкин, курирующий участок №11 третьего отдела.