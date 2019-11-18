В Белгороде на загруженных участках дороги появятся два новых светофора по требованию

Posted 18 ноября 2019, 14:22
Published 18 ноября 2019, 14:22
Modified 1 декабря 2024, 08:38
Updated 1 декабря 2024, 08:38
Первый светофор по требованию установят на пешеходном переходе на улице Щорса, около детской поликлиники №4, а второй – чуть ниже, у остановки «Улица Королёва». Мэр Белгорода Юрий Галдун ответил на обращение в группе «Честный список» в соцсети, что светофоры появятся на проблемных участках до 15 декабря, в мэрии нам информацию подтвердили.
В случае установки данных светофоров, чтобы перейти дорогу пешеходы должны будут нажать на кнопку и ждать зелёный сигнал. Что касается водителей – при отсутствии переходящих трассу они смогут ехать беспрепятственно.
Напомним, установить новый светофор с отдельной поворотной секцией на пересечении улиц Королёва и Щорса планировали ещё в 2016 году. Кроме этого, власти рассматривали вариант строительства надземных и подземных переходов на этом участке, а также на пересечении Щорса и Губкина, однако от идеи отказались.
Новую схему транспортной системы Белгорода представили на заседании совета «Белгородчина – рукотворный парк» летом 2019 года. Согласно плану, замена кольцевых развязок на пересечении улицы Щорса с улицами Костюкова, Королёва и Губкина планируется до 2022 года.
Всего, по данным «МосТрансПроекта», стоимость развития транспортной системы Белгорода составит в 2019–2020 году 1,55 млрд рублей, в 2021-м – 1,5 млрд, а в 2022-м – 1,4 млрд рублей.