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Posted 18 ноября 2019, 14:22

Published 18 ноября 2019, 14:22

Modified 1 декабря 2024, 08:38

Updated 1 декабря 2024, 08:38

В Белгороде на загруженных участках дороги появятся два новых светофора по требованию

В Белгороде на загруженных участках дороги появятся два новых светофора по требованию

18 ноября 2019, 14:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Оба светофора будут установлены на Харьковской горе до 15 декабря.

Первый светофор по требованию установят на пешеходном переходе на улице Щорса, около детской поликлиники №4, а второй – чуть ниже, у остановки «Улица Королёва». Мэр Белгорода Юрий Галдун ответил на обращение в группе «Честный список» в соцсети, что светофоры появятся на проблемных участках до 15 декабря, в мэрии нам информацию подтвердили.

В случае установки данных светофоров, чтобы перейти дорогу пешеходы должны будут нажать на кнопку и ждать зелёный сигнал. Что касается водителей – при отсутствии переходящих трассу они смогут ехать беспрепятственно.

Напомним, установить новый светофор с отдельной поворотной секцией на пересечении улиц Королёва и Щорса планировали ещё в 2016 году. Кроме этого, власти рассматривали вариант строительства надземных и подземных переходов на этом участке, а также на пересечении Щорса и Губкина, однако от идеи отказались.

Новую схему транспортной системы Белгорода представили на заседании совета «Белгородчина – рукотворный парк» летом 2019 года. Согласно плану, замена кольцевых развязок на пересечении улицы Щорса с улицами Костюкова, Королёва и Губкина планируется до 2022 года.

Всего, по данным «МосТрансПроекта», стоимость развития транспортной системы Белгорода составит в 2019–2020 году 1,55 млрд рублей, в 2021-м – 1,5 млрд, а в 2022-м – 1,4 млрд рублей.

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#Новости#Город#Новости Белгорода#Светофор#Губкина#Детская поликлиника
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