В Белгороде на загруженных участках дороги появятся два новых светофора по требованию

Первый светофор по требованию установят на пешеходном переходе на улице Щорса, около детской поликлиники №4, а второй – чуть ниже, у остановки «Улица Королёва». Мэр Белгорода Юрий Галдун ответил на обращение в группе «Честный список» в соцсети, что светофоры появятся на проблемных участках до 15 декабря, в мэрии нам информацию подтвердили.