Дорогу в Старом Осколе отремонтируют за 206 млн рублей

Планируется, что в ходе работ обновят улицу XXV Съезда КПСС (от дома №56 в микрорайоне Олимпийский до дома №1 в микрорайоне Королёва), улицу Хмелёва, Мирную, Победы, Песочную, а также Коммунистическую (от Октябрьской до Комсомольской).