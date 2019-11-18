Дорогу в Старом Осколе отремонтируют за 206 млн рублей

Posted 18 ноября 2019, 11:00
Published 18 ноября 2019, 11:00
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Управление муниципальных закупок Старооскольского горокруга хочет отремонтировать несколько дорог в городе. На эти цели готовы потратить 206 млн рублей. Деньги возьмут из областного и федерального бюджета.
Планируется, что в ходе работ обновят улицу XXV Съезда КПСС (от дома №56 в микрорайоне Олимпийский до дома №1 в микрорайоне Королёва), улицу Хмелёва, Мирную, Победы, Песочную, а также Коммунистическую (от Октябрьской до Комсомольской).
Старт дорожных работ намечен на 6 апреля 2020 года, закончить должны 13 ноября 2020 года. Подрядчик также обязан предоставить финансовую гарантию в размере 20,6 млн рублей.