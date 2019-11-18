Арест машины заставил белгородское ООО «Спецэнергомонтаж» погасить почти 2 млн долга

Posted 18 ноября 2019, 08:24
Published 18 ноября 2019, 08:24
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
Белгородское многопрофильное монтажно-наладочное предприятие задолжало 1,9 млн рублей. Поскольку выплачивать сумму ООО «Спецэнергомонтаж» не спешило, пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении служебного транспорта, а руководство предупредил об уголовной ответственности.
Но самым действенным аргументом стал арест автомобиля с ограничением его использования. Предприятие погасило всю задолженность уже на следующий день, заметили в управлении ФССП по Белгородской области.
Сейчас все запреты сняты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.