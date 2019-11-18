bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2019, 08:24

Published 18 ноября 2019, 08:24

Modified 20 августа 2024, 03:43

Updated 20 августа 2024, 03:43

Арест машины заставил белгородское ООО «Спецэнергомонтаж» погасить почти 2 млн долга

Арест машины заставил белгородское ООО «Спецэнергомонтаж» погасить почти 2 млн долга

18 ноября 2019, 08:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Налоги
На исполнении у приставов находилось шесть производств о взыскании налогов.

Белгородское многопрофильное монтажно-наладочное предприятие задолжало 1,9 млн рублей. Поскольку выплачивать сумму ООО «Спецэнергомонтаж» не спешило, пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении служебного транспорта, а руководство предупредил об уголовной ответственности.

Но самым действенным аргументом стал арест автомобиля с ограничением его использования. Предприятие погасило всю задолженность уже на следующий день, заметили в управлении ФССП по Белгородской области.

Сейчас все запреты сняты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Материалы по теме
Под угрозой ареста автомобиля житель Белгородской области погасил штрафы почти на 130 тысяч рублейПредприятие погасило 1,7 миллиона рублей долга по налогам после ареста автомобиляВ Белгороде любитель погонять заплатил 34 просроченных штрафа после ареста автомобиля
#Новости#Экономика#Налоги#Судебные приставы#Долги#Арест имущества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика