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Posted 15 ноября 2019, 12:31

Published 15 ноября 2019, 12:31

Modified 20 августа 2024, 03:43

Updated 20 августа 2024, 03:43

На улице Пушкина в Белгороде на пять дней перекроют движение транспорта

На улице Пушкина в Белгороде на пять дней перекроют движение транспорта

15 ноября 2019, 12:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Ограничения продлятся пять дней.

На улице Пушкина в областном центре ограничат движение транспорта, сообщили в администрации Белгорода. Меры безопасности приняты из-за ремонта газового оборудования.

Движение транспорта по улице Пушкина на пересечении с Народным бульваром будет прекращено с полуночи 21 ноября до 21:00 25 ноября.

Объезжать участок можно по двум маршрутам: Преображенская – Гостёнская – Народный бульвар и Народный бульвар – Гостёнская – проспект Славы.

#Новости#Город#Ограничение движения#Ремонт#Администрация Белгорода#Новости Белгорода#Народный бульвар#Газовое оборудование#Пушкина
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