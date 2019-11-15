На улице Пушкина в Белгороде на пять дней перекроют движение транспорта

Posted 15 ноября 2019, 12:31
Published 15 ноября 2019, 12:31
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
На улице Пушкина в областном центре ограничат движение транспорта, сообщили в администрации Белгорода. Меры безопасности приняты из-за ремонта газового оборудования.
Движение транспорта по улице Пушкина на пересечении с Народным бульваром будет прекращено с полуночи 21 ноября до 21:00 25 ноября.
Объезжать участок можно по двум маршрутам: Преображенская – Гостёнская – Народный бульвар и Народный бульвар – Гостёнская – проспект Славы.