Лжебукмекер из Омска нажился на белгородцах

Злоумышленника удалось задержать по месту жительства в Омске. По его словам, никаких букмекерских услуг он не оказывал, переписку с получившими выигрыш клиентами подделывал, а деньги тратил на себя. В отношении молодого человека открыто 14 уголовных дел: четыре за мошенничество и десять – за это же преступление, но с использованием электронных средств платежа.