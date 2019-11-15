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Posted 15 ноября 2019, 11:45

Published 15 ноября 2019, 11:45

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Лжебукмекер из Омска нажился на белгородцах

Лжебукмекер из Омска нажился на белгородцах

15 ноября 2019, 11:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Местные правоохранители вычислили подозреваемого в мошенничестве.

По версии следствия, 24-летний житель Омска вёл сообщество в одной из соцсетей, предлагая пользователям помощь в ставках на киберспорт. Качество своей услуги он подтверждал скриншотами «довольных клиентов», уточнили в управлении МВД по региону.

Жертвы мошенника, среди которых оказались жители Белгорода и ряда других российских городов, перечисляли ему от 2 до 20 тыс. рублей. Но ни выигрыша, ни возврата средств так и не получили. Общий ущерб превысил 160 тыс.

Злоумышленника удалось задержать по месту жительства в Омске. По его словам, никаких букмекерских услуг он не оказывал, переписку с получившими выигрыш клиентами подделывал, а деньги тратил на себя. В отношении молодого человека открыто 14 уголовных дел: четыре за мошенничество и десять – за это же преступление, но с использованием электронных средств платежа.

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#Новости#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Суд#Букмекер#Омск#Бесконтактное мошенничество
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