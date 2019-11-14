Департамент управления сетью Альфа-Банка возглавит Юлия Михайлова

До трудоустройства в Альфа-Банке Юлия Михайлова была партнером московского офиса Boston Consulting Group (ВCG). На протяжении 12 лет (2000-2012) она была сотрудником компании McKinsey & Company по направлению “банки и финансовые институты”. Потом Михайлова до 2016 года занимала пост старшего вице-президента Банка Москвы. На этой работе Михайлова руководила розничными продуктами в сети отделений и в корпоративном канале, а также принимала участие в проекте по развитию сети финансовой организации.