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Posted 14 ноября 2019, 09:33

Published 14 ноября 2019, 09:33

Modified 17 сентября 2022, 16:33

Updated 17 сентября 2022, 16:33

Департамент управления сетью Альфа-Банка возглавит Юлия Михайлова

Департамент управления сетью Альфа-Банка возглавит Юлия Михайлова

14 ноября 2019, 09:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Юлия Михайлова назначена на должность главы департамента управления сетью Альфа-Банка. Теперь она будет заниматься формированием и реализацией долгосрочной стратегии развития сети отделений финансовой организации.

До трудоустройства в Альфа-Банке Юлия Михайлова была партнером московского офиса Boston Consulting Group (ВCG). На протяжении 12 лет (2000-2012) она была сотрудником компании McKinsey & Company по направлению “банки и финансовые институты”. Потом Михайлова до 2016 года занимала пост старшего вице-президента Банка Москвы. На этой работе Михайлова руководила розничными продуктами в сети отделений и в корпоративном канале, а также принимала участие в проекте по развитию сети финансовой организации.

В 2000 году Юлия Михайлова получила красный диплом МГУ им. Ломоносова. Также она прошла курсы Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института.

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