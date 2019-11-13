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Posted 13 ноября 2019,, 13:09

Published 13 ноября 2019,, 13:09

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Белгороде в 2020 году появятся выделенные полосы для общественного транспорта

13 ноября 2019, 13:09
Точные места устройства полос для автобусов и троллейбусов станут известны весной.

Перед принятием решения об устройстве выделенных полос для общественного транспорта власти проведут специальные расчёты и оценят эффективность обустройства полос в тех или иных местах.

На сегодняшний день администрация города Белгорода серьёзно рассматривает вопрос об устройстве выделенных полос для общественного транспорта. Есть специальный алгоритм, специальное программное обеспечение. Мы подключили к этой работе специалистов, которые уже этим занимались в качестве консультантов, из московских институтов. Евгений Глаголев, начальник регионального департамента строительства и транспорта

Варианты решений по обустройству выделенных полос будут предложены весной 2020 года после проведения нескольких раундов консультаций и общения с экспертами.

Скорее всего, полосы появятся на проспекте Б. Хмельницкого и улице Щорса, а также на проспекте Славы и улице Преображенской.

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Напомним, впервые вопрос о полноценном функционировании выделенных полос под общественный транспорт поднимался на совете при губернаторе Белгородской области «Белгородчина – рукотворный парк». Так, согласно новой комплексной схеме организации движения Белгорода планировалось заменить кольца на пересечении улицы Щорса с улицей Костюкова, а также расширить улицу Щорса для выделения полос для общественного транспорта, чтобы облегчить подъезд к многофункциональной арене.

Нужны в Белгороде выделенные полосы для общественного транспорта?
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