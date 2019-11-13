В Белгороде в 2020 году появятся выделенные полосы для общественного транспорта

На сегодняшний день администрация города Белгорода серьёзно рассматривает вопрос об устройстве выделенных полос для общественного транспорта. Есть специальный алгоритм, специальное программное обеспечение. Мы подключили к этой работе специалистов, которые уже этим занимались в качестве консультантов, из московских институтов. Евгений Глаголев, начальник регионального департамента строительства и транспорта