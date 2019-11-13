В Белгороде в 2020 году появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Posted 13 ноября 2019,, 13:09
Published 13 ноября 2019,, 13:09
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Перед принятием решения об устройстве выделенных полос для общественного транспорта власти проведут специальные расчёты и оценят эффективность обустройства полос в тех или иных местах.
На сегодняшний день администрация города Белгорода серьёзно рассматривает вопрос об устройстве выделенных полос для общественного транспорта. Есть специальный алгоритм, специальное программное обеспечение. Мы подключили к этой работе специалистов, которые уже этим занимались в качестве консультантов, из московских институтов. Евгений Глаголев, начальник регионального департамента строительства и транспорта
Варианты решений по обустройству выделенных полос будут предложены весной 2020 года после проведения нескольких раундов консультаций и общения с экспертами.
Скорее всего, полосы появятся на проспекте Б. Хмельницкого и улице Щорса, а также на проспекте Славы и улице Преображенской.
Напомним, впервые вопрос о полноценном функционировании выделенных полос под общественный транспорт поднимался на совете при губернаторе Белгородской области «Белгородчина – рукотворный парк». Так, согласно новой комплексной схеме организации движения Белгорода планировалось заменить кольца на пересечении улицы Щорса с улицей Костюкова, а также расширить улицу Щорса для выделения полос для общественного транспорта, чтобы облегчить подъезд к многофункциональной арене.