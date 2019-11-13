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Posted 13 ноября 2019, 08:00

Published 13 ноября 2019, 08:00

Modified 20 августа 2024, 03:43

Updated 20 августа 2024, 03:43

Белгородские власти обновили «дорожную карту» по развитию конкуренции

Белгородские власти обновили «дорожную карту» по развитию конкуренции

13 ноября 2019, 08:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Изменения утверждены постановлением главы региона после их согласования с антимонопольной службой.

В обновлённый документ по развитию конкуренции в Белгородской области до 2021 года добавили рынки реализации сельхозпродукции, услуг в области финансов и IT. Главная задача осталась прежней – создать возможности для развития предпринимательства и добросовестной конкуренции. Всего «карта» охватывает 36 товарных рынков региона.

К началу 2022 года доля частных организаций на рынке услуг по обращению с ТБО должна достигнуть отметки в 100%, медицинских учреждений, работающих в системе ОМС, – не меньше 46,5%, а организаций, оказывающих соцуслуги –13,6%.

В ФАС добавили, что для регионов подготовлены методические рекомендации по разработке «дорожной карты». Они включают примерный список мероприятий, который субъект может расширить.

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