Белгородские власти обновили «дорожную карту» по развитию конкуренции

Posted 13 ноября 2019, 08:00
Published 13 ноября 2019, 08:00
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
В обновлённый документ по развитию конкуренции в Белгородской области до 2021 года добавили рынки реализации сельхозпродукции, услуг в области финансов и IT. Главная задача осталась прежней – создать возможности для развития предпринимательства и добросовестной конкуренции. Всего «карта» охватывает 36 товарных рынков региона.
К началу 2022 года доля частных организаций на рынке услуг по обращению с ТБО должна достигнуть отметки в 100%, медицинских учреждений, работающих в системе ОМС, – не меньше 46,5%, а организаций, оказывающих соцуслуги –13,6%.
В ФАС добавили, что для регионов подготовлены методические рекомендации по разработке «дорожной карты». Они включают примерный список мероприятий, который субъект может расширить.