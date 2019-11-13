Белгородские власти обновили «дорожную карту» по развитию конкуренции

В обновлённый документ по развитию конкуренции в Белгородской области до 2021 года добавили рынки реализации сельхозпродукции, услуг в области финансов и IT. Главная задача осталась прежней – создать возможности для развития предпринимательства и добросовестной конкуренции. Всего «карта» охватывает 36 товарных рынков региона.