Вымогателей из Старого Оскола отправили в колонию

Posted 11 ноября 2019, 12:50
Published 11 ноября 2019, 12:50
Modified 1 декабря 2024, 08:42
Updated 1 декабря 2024, 08:42
Следствие установило, что в ноябре 2016 года, а также в январе и сентябре 2018-го первый фигурант дела неоднократно вымогал у жителей Старого Оскола суммы от 20 до 60 тыс. рублей. Потерпевших он выбирал не случайно, заранее придумывая предлоги: конфликты жертв с девушками, долги и версии о распространении наркотиков.
При этом потерпевшим подсудимый угрожал опасным для жизни и здоровья насилием. В общем итоге он получил от них 130 тыс. рублей.
В октябре прошлого года к нему присоединился второй злоумышленник, а их жертвой стал знакомый автослесарь. От мужчины преступники требовали 35 тыс. рублей, избивали его и демонстрировали оружие. Тот согласился отдать деньги, но перед этим обратился в полицию.
Мужчинам предъявили обвинения в вымогательстве, уточнили в прокуратуре Белгородской области. Старооскольский городской суд приговорил 25-летнего местного жителя к трём годам колонии общего режима. Второй участник проведёт там же один год и шесть месяцев.