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Posted 11 ноября 2019, 12:50

Published 11 ноября 2019, 12:50

Modified 1 декабря 2024, 08:42

Updated 1 декабря 2024, 08:42

Вымогателей из Старого Оскола отправили в колонию

Вымогателей из Старого Оскола отправили в колонию

11 ноября 2019, 12:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
На скамье подсудимых оказались 25-летний местный житель и его 23-летний сообщник.

Следствие установило, что в ноябре 2016 года, а также в январе и сентябре 2018-го первый фигурант дела неоднократно вымогал у жителей Старого Оскола суммы от 20 до 60 тыс. рублей. Потерпевших он выбирал не случайно, заранее придумывая предлоги: конфликты жертв с девушками, долги и версии о распространении наркотиков.

При этом потерпевшим подсудимый угрожал опасным для жизни и здоровья насилием. В общем итоге он получил от них 130 тыс. рублей.

В октябре прошлого года к нему присоединился второй злоумышленник, а их жертвой стал знакомый автослесарь. От мужчины преступники требовали 35 тыс. рублей, избивали его и демонстрировали оружие. Тот согласился отдать деньги, но перед этим обратился в полицию.

Мужчинам предъявили обвинения в вымогательстве, уточнили в прокуратуре Белгородской области. Старооскольский городской суд приговорил 25-летнего местного жителя к трём годам колонии общего режима. Второй участник проведёт там же один год и шесть месяцев.

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