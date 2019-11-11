Вымогателей из Старого Оскола отправили в колонию

Следствие установило, что в ноябре 2016 года, а также в январе и сентябре 2018-го первый фигурант дела неоднократно вымогал у жителей Старого Оскола суммы от 20 до 60 тыс. рублей. Потерпевших он выбирал не случайно, заранее придумывая предлоги: конфликты жертв с девушками, долги и версии о распространении наркотиков.