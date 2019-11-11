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Posted 11 ноября 2019, 08:44

Published 11 ноября 2019, 08:44

Modified 20 августа 2024, 03:46

Updated 20 августа 2024, 03:46

Россиянам грозит рост цен на сотовую связь

Россиянам грозит рост цен на сотовую связь

11 ноября 2019, 08:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В будущем году услуга может подорожать на 10-25%.

Такие цифры озвучили опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, операторы собираются поднять стоимость мобильной связи, чтобы компенсировать потери из-за отмены национального и внутрисетевого роуминга. В числе других причин эксперты называют «закон Яровой» и курс американской валюты.

Сейчас граждане страны стали увеличивать расходы на мобильный интернет, потребляя больше трафика. Это заставляет операторов повышать цены в архивных тарифах в среднем на 30% и создавать более дорогие предложения с увеличенным объёмом включённого трафика.

Как показал проведённый компанией Telecom Daily опрос, многие россияне уже ощущают увеличение расходов на связь. Так, 74% респондентов заявили, что с начала года их траты выросли на 10% и более.

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#Новости#Технологии#Цены#Подорожание#Мобильная связь
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