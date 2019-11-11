Кредитный рейтинг Альфа-Банка поднялся на одну ступень и уступает только суверенному

Альфа-Банк располагает серьезными возможностями относительно внутренней генерации капитала. Такой критерий, как достаточность капитала Tier-1 по МСФО (17,3% на 30 июня) является подтверждением повышенной устойчивости банка к увеличению цены кредитного риска и форс-мажорным затратам. Вместе с тем на этот критерий повлияли и успешные сделки на рынке капитала, пишет NewsNN.