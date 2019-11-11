Кредитный рейтинг Альфа-Банка поднялся на одну ступень и уступает только суверенному

Posted 11 ноября 2019, 08:40
Published 11 ноября 2019, 08:40
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Такая высокая оценка связана со стабильным бизнес- и риск-профилем Альфа-Банка, четкой позицией относительно мобильности и фондирования, а также со стратегией развития банка и высококачественным управлением корпоративного характера.
Эксперты среди наиболее значимых показателей указали капитализацию Альфа-Банка: норматив Н1.2 находился на одном уровне в течение последних 12 месяцев и на 1 октября составлял 11,24%.
Альфа-Банк располагает серьезными возможностями относительно внутренней генерации капитала. Такой критерий, как достаточность капитала Tier-1 по МСФО (17,3% на 30 июня) является подтверждением повышенной устойчивости банка к увеличению цены кредитного риска и форс-мажорным затратам. Вместе с тем на этот критерий повлияли и успешные сделки на рынке капитала, пишет NewsNN.
Альфа-Банк, как банк мультизадачного характера, уверенно держится в кредитном и транзакционном секторах клиентского обслуживания.
По словам зампредседателя правления - ведущего финдиректора Альфа-Банка Алексея Чухло, банк благодарен за такую оценку кредитоспособности. Так, достигнутые позиции в рейтинге являются самыми высокими в числе отечественных частных банков и только на одну позицию ниже рейтинга, являющегося суверенным. Увеличение рейтинга подтверждает надежность и правильность разработанной банком стратегии, подчеркнул Чухло.
Аналитики АКРА также удовлетворительно оценили риск-профиль Альфа-Банка, отметив устойчивую качественность кредитного портфеля.
Кроме увеличения рейтинга, были повышены облигационный кредитные рейтинги: механизмы старшего необеспеченного долга до уровня AA+(RU), средства вспомогательного капитала до уровня A+(RU) и инструменты ведущего капитала до уровня BBB(RU).