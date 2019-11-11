bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2019, 08:40

Published 11 ноября 2019, 08:40

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Кредитный рейтинг Альфа-Банка поднялся на одну ступень и уступает только суверенному

Кредитный рейтинг Альфа-Банка поднялся на одну ступень и уступает только суверенному

11 ноября 2019, 08:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) на одну позицию увеличило рейтинг Альфа-Банка по кредитам, до уровня AA+(RU), прогноз «стабильный». Помимо того, был повышен и облигационный кредитный рейтинг банка.

Такая высокая оценка связана со стабильным бизнес- и риск-профилем Альфа-Банка, четкой позицией относительно мобильности и фондирования, а также со стратегией развития банка и высококачественным управлением корпоративного характера.

Эксперты среди наиболее значимых показателей указали капитализацию Альфа-Банка: норматив Н1.2 находился на одном уровне в течение последних 12 месяцев и на 1 октября составлял 11,24%.

Альфа-Банк располагает серьезными возможностями относительно внутренней генерации капитала. Такой критерий, как достаточность капитала Tier-1 по МСФО (17,3% на 30 июня) является подтверждением повышенной устойчивости банка к увеличению цены кредитного риска и форс-мажорным затратам. Вместе с тем на этот критерий повлияли и успешные сделки на рынке капитала, пишет NewsNN.

Альфа-Банк, как банк мультизадачного характера, уверенно держится в кредитном и транзакционном секторах клиентского обслуживания.

По словам зампредседателя правления - ведущего финдиректора Альфа-Банка Алексея Чухло, банк благодарен за такую оценку кредитоспособности. Так, достигнутые позиции в рейтинге являются самыми высокими в числе отечественных частных банков и только на одну позицию ниже рейтинга, являющегося суверенным. Увеличение рейтинга подтверждает надежность и правильность разработанной банком стратегии, подчеркнул Чухло.

Аналитики АКРА также удовлетворительно оценили риск-профиль Альфа-Банка, отметив устойчивую качественность кредитного портфеля.

Кроме увеличения рейтинга, были повышены облигационный кредитные рейтинги: механизмы старшего необеспеченного долга до уровня AA+(RU), средства вспомогательного капитала до уровня A+(RU) и инструменты ведущего капитала до уровня BBB(RU).

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика