bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2019, 08:38

Published 11 ноября 2019, 08:38

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Иркутянка испортила дороги в Белгородской области на 133 тысячи рублей

Иркутянка испортила дороги в Белгородской области на 133 тысячи рублей

11 ноября 2019, 08:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Средства в бюджет региона взысканы судебными приставами.

Исковое заявление в Свердловский райсуд отправило управление автодорог общего пользования и транспорта Белгородской области. В нём говорилось, что принадлежащий предпринимательнице из Иркутска транспорт при грузоперевозке повредил дорожное полотно в области.

Однако даже решение суда не заставило женщину выплатить 133 тыс. рублей в казну региона. В иркутском управлении ФССП сообщили, что в отношении КамАЗа и прицепа к нему был вынесен запрет регистрационных действий, а в банки ушли запросы об открытых должницей счетах.

В результате необходимую сумму списали со счетов иркутянки. Все средства перечислены Белгородской области, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Материалы по теме
Судьбу дорог и воды в микрорайоне Белгорода обсудили на слушаниях по проекту бюджетаНа дорогу между районами в Белгородской области потратят 224,4 млн рублейБелгород оказался в числе лидеров по качеству дорог в стране
#Новости#Белгородская область#Экономика#Судебные приставы#КамАЗ#Дороги#Иркутск#Повреждение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика