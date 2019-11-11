Иркутянка испортила дороги в Белгородской области на 133 тысячи рублей

Однако даже решение суда не заставило женщину выплатить 133 тыс. рублей в казну региона. В иркутском управлении ФССП сообщили, что в отношении КамАЗа и прицепа к нему был вынесен запрет регистрационных действий, а в банки ушли запросы об открытых должницей счетах.