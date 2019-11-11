Иркутянка испортила дороги в Белгородской области на 133 тысячи рублей

Posted 11 ноября 2019, 08:38
Published 11 ноября 2019, 08:38
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
Исковое заявление в Свердловский райсуд отправило управление автодорог общего пользования и транспорта Белгородской области. В нём говорилось, что принадлежащий предпринимательнице из Иркутска транспорт при грузоперевозке повредил дорожное полотно в области.
Однако даже решение суда не заставило женщину выплатить 133 тыс. рублей в казну региона. В иркутском управлении ФССП сообщили, что в отношении КамАЗа и прицепа к нему был вынесен запрет регистрационных действий, а в банки ушли запросы об открытых должницей счетах.
В результате необходимую сумму списали со счетов иркутянки. Все средства перечислены Белгородской области, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.