Ирина Суязова: Переводчик может договориться с конкретным нотариусом

Логично предположить, что переводчики сотрудничают с нотариусом, чья контора расположена поблизости, чтобы не ехать через весь населённый пункт, а то и в другой город. Никаких законных ограничений для этого нет, так что и переводчики, и нотариусы вправе облегчить себе и клиенту жизнь таким образом. Также закон не запрещает заверять переводы, выполненные иногородним специалистом. Но да, ему действительно придётся явиться лично и поставить свою подпись в реестре у нотариуса.