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Posted 11 ноября 2019, 10:20

Published 11 ноября 2019, 10:20

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Ирина Суязова: Переводчик может договориться с конкретным нотариусом

Ирина Суязова: Переводчик может договориться с конкретным нотариусом

11 ноября 2019, 10:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Президент Белгородской нотариальной палаты объяснила, почему переводчики стараются сотрудничать с ближайшим нотариусом.

После публикации материала «Трудности перевода: нотариусы в Белгороде заверяют труды только знакомых переводчиков» в редакцию «Бел.Ру» обратилась президент Белгородской нотариальной палаты Ирина Суязова. Она попросила разъяснить некоторые моменты и уточнить, почему сложилась такая система.

Президент Белгородской областной нотариальной палаты Ирина Суязова объясняет, что все нотариусы проходят сложный и длительный процесс назначения на должность. Специалисту необходимо пройти стажировку и сдать квалификационный экзамен, после чего его ожидает конкурс на замещение вакантной должности. После успешного прохождения всех испытаний нотариуса вносят в специальный реестр.

Нотариус может заверить переведённые документы двумя способами. Первый заключается в свидетельствовании верности перевода. Для этого специалисту необходимо самому владеть языком на соответствующем уровне. Естественно, в этом случае нотариус несёт ответственность за содержание перевода, так как фактически он его проверил и утвердил.

Второй способ подразумевает только свидетельство подлинности подписи переводчика на документе. Это освобождает от ответственности нотариуса, но создаёт определённые сложности переводчику – подпись требуется только живая, поэтому придётся ехать в нотариальную контору и лично подписываться.

Суязова отмечает, что законодательно никаких ограничений для осуществления перевода нет. Его может выполнить кто угодно, лишь бы были соответствующие знания языка и уверенность в точности переведённого текста. Нотариус отмечает, что главным заинтересованным лицом в данном случае является заявитель, для которого выполняется перевод.

Логично предположить, что переводчики сотрудничают с нотариусом, чья контора расположена поблизости, чтобы не ехать через весь населённый пункт, а то и в другой город. Никаких законных ограничений для этого нет, так что и переводчики, и нотариусы вправе облегчить себе и клиенту жизнь таким образом. Также закон не запрещает заверять переводы, выполненные иногородним специалистом. Но да, ему действительно придётся явиться лично и поставить свою подпись в реестре у нотариуса.

Именно с целью удобства нотариусы в рабочем порядке взаимодействуют с переводчиками, место работы которых находится вблизи от нотариальной конторы. Но повторюсь, закон не запрещает любому переводчику осуществить перевод документа, сложность заключается именно в возможности переводчика лично посетить нотариуса. Ирина Суязова

Суязова говорит, что в сфере нотариата происходит постепенная цифровизация. У Федеральной нотариальной палаты есть Единая информационная система (ЕИС), которая позволяет обмениваться данными между регионами. Также система обеспечивает оперативный обмен данными как между самими нотариусами, так и в рамках взаимодействия с необходимыми ведомствами — Федеральная налоговая служба, Росреестр, Сбербанк России, Министерство внутренних дел РФ.

По сообщению Суязовой, сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который предлагает установить перечень нотариальных действий, совершаемых в электронной форме, то есть удалённо, без личной явки к нотариусу. В этот список включены, в том числе, свидетельствование верности перевода документа на другой язык.

Но ещё раз хочется особенно обратить внимание на то, что порядок совершения нотариальных действий регулируется действующим законодательством, и в настоящее время возможность совершения нотариального действия по свидетельствованию переводов в электронном виде законом не установлена. Ирина Суязова

Мы не утверждали в своём материале, что какая-то из сторон действует незаконно, а лишь обратили внимание на то, что бумажный докуменооборот с личной явкой переводчиков сегодня является крайне неудобным. Причём для всех участников этого процесса.

Напомним, что с проблемой сталкиваются белгородцы, которые обращаются к услугам переводчиков нечасто, не могут знать всех тонкостей взаимодействия специалистов и не понимают, почему им отказывают в том или ином агентстве или конторе.

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