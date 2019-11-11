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Posted 11 ноября 2019, 06:29

Published 11 ноября 2019, 06:29

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Белгородский производитель отправил некачественное молоко в Бурятию

Белгородский производитель отправил некачественное молоко в Бурятию

11 ноября 2019, 06:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Проблемы в продукции выявили эксперты регионального управления Россельхознадзора.

С января в Иркутской ветлаборатории исследовали 417 проб молока и продукции из него. Несоответствие стандартам обнаружили в 12 образцах, в том числе остатки лекарств и растительные жиры и масла в жировой фазе продукта. В управлении пояснили, что данное нарушение говорит о фальсификации.

В списке предприятий, поставивших в Бурятию некачественные продукты, оказалось ОАО «Белмолпродукт» из Белгородской области. В сливочном масле производителей из Пермского края, Новосибирской и Брянской областей эксперты выявили кишечную палочку.

Материалы проверки отправлены территориальным управлениям Россельхознадзора, выдано три предписания о приостановке действия деклараций и одно – об отзыве.

ОАО «Белмолпродукт» зарегистрировано в Белгороде в 1993 году. Основной вид деятельности – производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Совладельцы в равных долях – Вячеслав Кратько и Андрей Балашов. Они же – совладельцы Белгородского и Волоконовского консервных комбинатов.

Гендиректор «Белмолпродукта» - Олег Степовой. По итогам 2018 года Общество отчиталось о выручке в 3,037 млрд рублей и чистой прибыли в 21,5 млн рублей.

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#Новости#Экономика#Россельхознадзор#Нарушения#Фальсификат#Эксклюзив#Молочные продукты
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