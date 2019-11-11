Белгородский производитель отправил некачественное молоко в Бурятию

Posted 11 ноября 2019, 06:29
Published 11 ноября 2019, 06:29
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
С января в Иркутской ветлаборатории исследовали 417 проб молока и продукции из него. Несоответствие стандартам обнаружили в 12 образцах, в том числе остатки лекарств и растительные жиры и масла в жировой фазе продукта. В управлении пояснили, что данное нарушение говорит о фальсификации.
В списке предприятий, поставивших в Бурятию некачественные продукты, оказалось ОАО «Белмолпродукт» из Белгородской области. В сливочном масле производителей из Пермского края, Новосибирской и Брянской областей эксперты выявили кишечную палочку.
Материалы проверки отправлены территориальным управлениям Россельхознадзора, выдано три предписания о приостановке действия деклараций и одно – об отзыве.
ОАО «Белмолпродукт» зарегистрировано в Белгороде в 1993 году. Основной вид деятельности – производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Совладельцы в равных долях – Вячеслав Кратько и Андрей Балашов. Они же – совладельцы Белгородского и Волоконовского консервных комбинатов.
Гендиректор «Белмолпродукта» - Олег Степовой. По итогам 2018 года Общество отчиталось о выручке в 3,037 млрд рублей и чистой прибыли в 21,5 млн рублей.