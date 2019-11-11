Белгородский производитель отправил некачественное молоко в Бурятию

С января в Иркутской ветлаборатории исследовали 417 проб молока и продукции из него. Несоответствие стандартам обнаружили в 12 образцах, в том числе остатки лекарств и растительные жиры и масла в жировой фазе продукта. В управлении пояснили, что данное нарушение говорит о фальсификации.